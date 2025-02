Borussia Dortmunds U19 ist in der UEFA Youth League heute auswärts bei Real Madrids U19 gefragt. GOAL zeigt, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Am 12. Februar steht die UEFA-Youth-League-Partie zwischen Real Madrid U19 und Borussia Dortmund U19 an. Um 16 Uhr soll es im Estadio Alfredo Di Stéfano in Madrid losgehen.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Real Madrid U19 vs. Borussia Dortmund U19 heute im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Youth League BVB U19 bei Real Madrid U19 heute im LIVE STREAM und live im TV?

In der Youth League treffen Borussia Dortmund U19 und Real Madrid aufeinander, aber wer überträgt die Partie?

Unter anderem zeigt DAZN das Spektakel live. Doch nicht nur DAZN hat sich die Übertragungsrechte gesichert. UEFA.tv bietet Euch einen kostenlosen Livestream der Begegnung an.

Spiel Real Madrid U19 vs. Borussia Dortmund U19 Sender DAZN / UEFA.tv

Real Madrid U19 vs. Borussia Dortmund U19: Wann ist der Anstoß?

Begegnung: Real Madrid U19 vs. Borussia Dortmund U19 Spieltag: Sechzehntelfinale Wettbewerb: UEFA Youth League Datum: 12. Februar 2025 Uhrzeit: 16 Uhr Ort: Estadio Alfredo Di Stéfano (Madrid)

Real Madrid U19 vs. Borussia Dortmund U19: News, Form und Aufstellungen

Real-Madrid-U19-News

In der Liga steht Real Madrid weiter souverän an der Spitze, doch Atléticos U19 ist dem Team dicht auf den Fersen. Auch in der Youth League präsentieren sich Los Blancos richtig gut: Platz sechs und vier Siege bedeuteten den Einzug in die Zwischenrunde. Einziger Wermutstropfen: Joan Martínez fällt mit seinem Kreuzbandriss weiter aus.

Die Aufstellungen von Real Madrids U19

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Borussia-Dortmund-U19-News

Nach einer dominanten Performance in der ersten Bundesliga-Gruppenphase in Gruppe C steht der BVB in der nächsten Runde auf dem vierten Platz. Mit zwei Siegen und zwei Remis lässt sich außerdem auf eine durchwachsene Youth-League-Gruppenphase zurückblicken. Gegen Real wird Tyler Meiser verletzungsbedingt voraussichtlich ausfallen.

Die Aufstellung von Borussia Dortmund U19

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Real Madrid U19 vs. Borussia Dortmund U19: Der direkte Vergleich

Das Duell Real Madrid U19 vs. Borussia Dortmund U19 gab es bereits dreimal und zuletzt im Oktober in der Gruppenphase der Youth League 2024/25. Der BVB entschied die Partie nach Treffern von Nick Cherny (64.) und Taycan Etcibasi (90.+7) für sich.

Auch 2016 gab es die Paarung bereits und einige der Torschützen haben es zu Bekanntheit im Profifußball gebracht: Etienne Amenyido und Jonas Arweiler trafen für Schwarz-Gelb und Fran García sowie Achraf Hakimi für die Königlichen.

Duelle insgesamt 3 Siege Real Madrid 1 Siege BVB 2 Unentschieden 0 Bisher letztes Duell Real Madrid U19 vs. Borussia Dortmund U19 1:2 (UEFA Youth League, 22. Oktober 2024)

