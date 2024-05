Die Young Boys Bern treffen am Samstag in der Super League auf den FC Lugano. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Schweizer Super League steigen die Partien des zweiten Spieltags in der Meisterrunde, der Championship Group. Dabei bekommen es die Young Boys Bern am Samstag (11. Mai) mit dem FC Lugano zu tun. Das Kräftemessen beginnt um 20.30 Uhr.

Zudem dient das Stadion Wankdorf als Schauplatz der Begegnung zwischen YB und den Tessinern. Der Young Boys Bern und der FC Lugano halten bei 68 und 59 Punkten. Diese Mannschaften traten zuletzt am 10. Februar gegeneinander an. Hierbei verzeichneten die Young Boys Bern beim FC Lugano ein 3:3.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Young Boys Bern vs. FC Lugano im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Young Boys Bern vs. FC Lugano, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Young Boys Bern – FC Lugano Wettbewerb Schweizer Super League, Meisterrunde, 2. Spieltag Datum Samstag, 11. Mai 2024 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Stadion Wankdorf (Bern)

Wer zeigt / überträgt Young Boys Bern vs. FC Lugano? Meisterrunde Schweiz im LIVE STREAM und TV

Young Boys Bern vs. FC Lugano im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Young Boys Bern News

Die Young Boys Bern starteten am Sonntag mit einem 2:0 beim FC Zürich in die Meisterrunde.

Damit gelang der Mannschaft des Interimstrainers Joël Magnin der vierte Sieg binnen fünf Super-League-Auftritten.

Nach dem einzigen Punktverlust, einem 2:2 in St. Gallen, waren zuerst ein 4:2 gegen den FC Luzern und ein 2:1 in Winterthur gelungen.

Die Aufstellung der Young Boys Bern:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC-Lugano-News

Für den FC Lugano war die reguläre Saison mit einem 2:0 gegen Lausanne-Sport geendet.

Damit hatte die Elf von Mattia Croci-Torti den achten Dreier binnen neun ungeschlagenen Meisterschaftsspielen gefeiert.

Die Serie der Tessiner riss vor einer Woche zum Auftakt der Meisterrunde mit einem 0:1 gegen den FC St. Gallen.

Die Aufstellung des FC Lugano

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Young Boys Bern gegen FC Lugano live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 51 Siege Young Boys Bern 25 Siege FC Lugano 13 Unentschieden 13 Letztes Duell FC Lugano vs. Young Boys Bern 3:3 (Super League, 10. Februar 2024)

Young Boys Bern vs. FC Lugano live anschauen: Nützliche Links