Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern? Die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Am Samstag kommt es in der Bundesliga zur Partie VfL Bochum vs. FC Bayern München. Angepfiffen wird die Begegnung um 15.30 Uhr im Bochumer Vonovia Stadion.

Vor dem 22. Spieltag steht der Rekordmeister wie gewohnt auf dem ersten Platz der Bundesliga-Tabelle. Betrachtet man nur die Tabelle scheinen sich die Bochumer im sicheren Fahrwasser zu bewegen. Doch die Lage trügt: Nur vier Punkte trennen von den Abstiegsplätzen.

Für Bochum markiert das Hinspiel gegen Bayern einen schwarzen Tag in der Geschichte des Vereins: 0:7 verlor man im September gegen starke Münchener. Im Rückspiel soll es nun anders laufen. Hält die Bochumer Defensive gegen starke Bayern oder marschieren die Bayern weiter unaufhaltsam Richtung Meisterschaft? Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern? Hier gibt es die Infos.

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München LIVE? Die Daten zum Spiel der Bundesliga

Begegnung VfL Bochum vs. FC Bayern München (live bei Sky Ticket streamen) Wettbewerb Bundesliga, 22. Spieltag Datum Samstag, 12. Februar 2022 Uhrzeit 15.30 Uhr Spielstätte Bochum, Vonovia Stadion

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München LIVE? Die Bundesliga im TV sehen

Das letzte Spiel der Rot-Weißen gegen RB Leipzig war nichts als Werbung für die Bundesliga - es ging hin und her mit dem besseren Ende für den FC Bayern. Die von Julian Nagelsmann trainierte Mannschaft strotzt daher nur so vor Selbstbewusstsein. In Bochum steht man nun vor einer Pflichtaufgabe. Der Verein aus dem Ruhrpott hingegen würde wohl nur allzu gern zum Stolperstein werden und den Abstand auf die Abstiegsränge weiter erhöhen.

Es ist daher wenig verwunderlich, dass am Samstag zahlreiche Fans LIVE vor den Bildschirmen dabei sein möchten und sich fragen, wer die Begegnung zeigt / überträgt.

Die beste Nachricht: Der Pay-TV-Sender Sky zeigt / überträgt die Begegnung LIVE im TV und STREAM!

Sky zeigt / überträgt die Bundesliga: So seht ihr VfL Bochum vs. FC Bayern München LIVE

Der Bezahlsender beglückt seit Jahren Fans mit der Übertragung der Bundesliga. Auch am Samstag seht Ihr die Begegnung exklusiv nur hier. Um 15.15 Uhr startet die Übertragung auf Sky Sport Bundesliga (UHD). Wollt Ihr auch die restlichen Spiele der Bundesliga am Samstag sehen, könnt Ihr einfach zur Konferenz auf Sky wechseln.

Welche Kosten Euch für das Bundesliga-Paket bei Sky erwarten, könnt Ihr an dieser Stelle nachlesen.

Bundesliga LIVE auf Sky: So ist VfL Bochum vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM zu sehen

Wir leben im Digitalen Zeitalter - da ist es nicht verwunderlich, dass auch Sky dessen Mitgliedern die Möglichkeit einräumt, das Spiel LIVE im STREAM zu verfolgen. Der LIVE-STREAM kann im Browser, Handy, Tablet, auf der Spielekonsole oder mittels anderer Devices abgerufen werden. Sky bietet Euch sogar zwei verschiedene Streaming-Plattformen. Für bestehende Sky-Kunden ist Sky Go die Option Nummer eins - es entstehen keine Zusatzkosten und Ihr benötigt lediglich die Sky Go App auf Eurem Handy, Tablet oder Desktop!

Als Nicht-Kunde kann auf Sky Ticket zurückgegriffen werden. Der hauseigene Streaming-Dienst bietet Euch zwei Optionen der Bezahlung:

Sky Jahresticket: 12 Monate 24,99€ pro Monat (anschließend 29,99€ pro Monat + jederzeit kündbar)

Sky Monatsticket: 29,99€ pro Monat + jederzeit kündbar

Weitere Infos zu Sky Ticket

Die Highlights der Bundesliga sehen? Das geht auf DAZN!

Mitglieder von DAZN und jene die es noch werden wollen dürfen sich freuen: Neben der Bundesliga am Freitag und Sonntag gibt es auch zu den Samstagsspielen alle Highlights zu sehen. Ab 17.30 Uhr startet jeden Samstag die lineare Highlight-Show mit den besten Szenen der jeweiligen Spiele. Ab 20.30 Uhr seht Ihr in der sich stündlich wiederholenden Sendung auch die Highlights des Abendspiels!

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München LIVE? Die Aufstellungen

Auch die Aufstellungen beider Mannschaften findet Ihr in diesem Artikel. Rund eine Stunde vor Spielbeginn, findet Ihr sie an dieser Stelle.

