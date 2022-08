Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München?

Morgen findet in der Bundesliga das Spiel VfL Bochum vs. FC Bayern München statt. Doch wer zeigt / überträgt die Partie?

Am Sonntag um 17.30 Uhr schließt die Partie VfL Bochum vs. FC Bayern München den 3. Spieltag in der Bundesliga ab. Hierbei treten der Vorletzte und der Spitzenreiter gegeneinander an. Der VfL und der FCB holten null und sechs Punkte.

Für den VfL Bochum begann die Meisterschaft mit einer Heimniederlage gegen Mainz 05. Danach unterlag die Elf von Thomas Reis bei 1899 Hoffenheim. Der FC Bayern München startete hingegen mit einem Torfestival bei Eintracht Frankfurt in die Bundesliga 2022/23. Anschließend gelang dem Team von Julian Nagelsmann ein Heimerfolg gegen Wolfsburg.

Am Sonntag geht in der Bundesliga die Begegnung VfL Bochum vs. FC Bayern München über die Bühne. Doch wer zeigt / überträgt das Aufeinandertreffen im Vonovia Ruhrstadion? GOAL bietet Euch vor dem Spiel des VfL gegen den FCB alle Infos zur Übertragung im TV sowie via LIVE-STREAM.

VfL Bochum vs. FC Bayern München live sehen: Die Eckdaten des Spiels in der Bundesliga auf einem Blick

Spiel: VfL Bochum vs. FC Bayern München Datum: Sonntag, 21. August 2022 Uhrzeit: 17.30 Uhr Stadion: Vonovia Ruhrstadion (Bochum)

VfL Bochum gegen FC Bayern München live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei DAZN

Da die Partie zwischen Bochum und Bayern München an einem Sonntag stattfindet, zeichnet DAZN für die Ausstrahlung verantwortlich. Wenn Ihr Euch die Begegnung im Vonovia Ruhrstadion live anschauen möchtet, kommt Ihr nicht um einen Vertrag herum. Hierbei könnt Ihr Monats- und Jahresabos beziehen. Dafür müsst Ihr monatlich jeweils 29,99 Euro und 24,99 auf den Tisch legen. Doch hier findet Ihr weiterführende Informationen zum Streaming-Anbieter:

Der Vorgang geht schnell von der Hand. Wenn Ihr einen internetfähigen Fernseher besitzt, benötigt Ihr lediglich die kostenfreie App. Anderenfalls könnt Ihr TV-Geräte etwa an ein Notebook oder einen PC anschließen. Hierfür benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel. Nachstehend findet Ihr aber die Kernfakten zur Übertragung am Sonntag:

Übertragungsbeginn: 16.45 Uhr

16.45 Uhr Spielbeginn: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Sascha Bacinski

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Ihr könnt das gesamte Programm von DAZN genauso gut via LIVE-STREAM mitverfolgen. Dafür benötigt ihr außerdem einen stabilen Internetzugang. Wenn Ihr diese Anforderungen erfüllt, könnt Ihr die Partie VfL Bochum vs. FC Bayern München von jedem Ort aus sehen. Das funktioniert auch per Smartphone und Tablet.

Wer zeigt / überträgt die Highlights von VfL Bochum vs. FC Bayern München?

Wenn Ihr Euch das Aufeinandertreffen zwischen dem VfL und dem FCB nicht live anschauen könnt, ist Euch mit den Highlights geholfen. DAZN zeigt sie Euch unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Außerdem werdet Ihr diesbezüglich ab 23.15 Uhr in der ARD bei den Tagesthemen fündig. Obendrein könnt Ihr auf den Live-Stream des Ersten zurückgreifen.

