In der UEFA Youth League kommt es zum Showdown zwischen VfB Stuttgart U19 und FC Liverpool U19. GOAL zeigt, wo das Spiel heute live übertragen wird.

Die U19 des VfB Stuttgart trifft am heutigen Dienstag, den 11. Februar, in der Youth League auf Liverpools U19. Die Partie der Zwischenrunde wird um 14 Uhr im GAZi-Stadion auf der Waldau (Stuttgart) angepfiffen.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart U19 vs. FC Liverpool U19 Youth League heute im LIVE STREAM und live im TV?

AFP

erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr VfB Stuttgart U19 vs. Liverpool U19 heute im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

In der Youth League stehen sich die U19 des VfB Stuttgart und FC Liverpool U19 gegenüber, aber wer zeigt das Duell?

Unter anderem hat sich DAZN die Übertragungsrechte für den Kracher gesichert. Doch nicht nur DAZN zeigt sich für die Übertragung zuständig. Auf UEFA.tv findet Ihr einen kostenlosen Livestream der Begegnung.

Spiel VfB Stuttgart U19 vs. FC Liverpool U19 Sender DAZN / UEFA.tv

VfB Stuttgart U19 vs. FC Liverpool U19: Wann ist der Anstoß?

Begegnung: VfB Stuttgart U19 vs. FC Liverpool U19 Spieltag: Sechzehntelfinale Wettbewerb: UEFA Youth League Datum: 11. Februar 2025 Uhrzeit: 14.00 Uhr Ort: GAZi-Stadion auf der Waldau (Stuttgart)

VfB Stuttgart U19 vs. FC Liverpool U19: News, Form und Aufstellungen

VfB Stuttgart U19 News

Nachdem die Stuttgarter die erste Gruppenphase der U19 hinter Hoffenheims U19 punktgleich auf dem zweiten Platz beendet haben, läuft es in der zweiten Phase in der Gruppe B noch durchwachsen: Ein Sieg und eine Niederlage stehen dort zu Buche. In der Youth League performten die Schwaben ebenfalls ordentlich, landeten mit vier Siegen auf dem fünften Rang und qualifizierten sich damit für das Sechzehntelfinale. Mit Luca Raimund und Antonio Janjic muss das Team verletzungsbedingt voraussichtlich auf zwei Akteure verzichten.

Die Aufstellung von VfB Stuttgart U19

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

FC Liverpool U19 News

Mit nur zwei Siegen und zwei Remis gelang Liverpool auf Platz 19 knapp die Qualifikation zur Zwischenrunde der Youth League.

Die Aufstellung von FC Liverpool U19

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

VfB Stuttgart U19 vs. FC Liverpool U19: Der direkte Vergleich

Getty Images Sport

Da beide Teams zum ersten Mal überhaupt aufeinandertreffen, sehen wir uns einmal die Form an.

Was deutlich wird, ist, dass der VfB extrem gut drauf ist, in den letzten fünf Partien gab es keine einzige Niederlage. Liverpools U19 hat dagegen kein einziges Mal gewinnen können.

VfB Stuttgart U19 FC Liverpool U19 G-V-G-G-G Form V-V-U-V-U 12 Punkte 2 17 Tore 4 11 Gegentore 9

VfB Stuttgart U19 vs. FC Liverpool U19: Nützliche Links