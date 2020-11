Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart gegen FC Bayern München live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart am Samstag den FC Bayern. Goal verrät Euch, wo Ihr das Duell im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Nach dem 3:1 gegen RB Salzburg in der bleiben dem nur wenige Tage zum Verschnaufen: Schon am Samstag ist der deutsche Rekordmeister wieder in der gegen den gefordert. Anstoß ist um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena.

Die Hausherren konnten am letzten Wochenende in letzter Minute eine Niederlage bei der TSG Hoffenheim abwenden: Marc-Oliver Kempf besorgte erst in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 3:3-Endstand, nachdem man die zwischenzeitliche Führung (2:1) gleich nach der Pause hergeschenkt hatte.

Auch für den FC Bayern verlief am letzten Samstag nicht alles nach Plan. Gegen kam der deutsche Rekordmeister nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, der Vorsprung auf Verfolger schmolz dadurch auf einen Punkt. Gegen Stuttgart soll nun erneut ein Sieg folgen.

Wer zeigt / überträgt das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München live im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell sind.

VfB Stuttgart gegen FC Bayern München: Das Bundesliga-Duell in der Übersicht

Duell VfB Stuttgart - FC Bayern München Datum Samstag, 27. November | 15.30 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart gegen FC Bayern München live im TV?

Die Bundesliga ist schon seit einigen Jahren ausschließlich im Pay-TV zu sehen. Bei welchem Sender die einzelnen Spiele jedoch übertragen werden, darüber verlieren auch eingefleischte Fußball-Liebhaber nicht selten den Überblick. Das liegt daran, dass auf dem deutschen TV-Markt gleich zwei Anbieter im Rennen sind.

Um an diesem Samstag die Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern erleben zu können, seid Ihr auf den Pay-TV-Sender Sky angewiesen. Dort werden sowohl die Samstagsspiele um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr als auch die beiden Sonntagsspiele übertragen - und somit auch besagtes Aufeinandertreffen.

Sky zeigt / überträgt Stuttgart gegen Bayern live im Pay-TV

An diesem Wochenende geht Sky bereits um 14 Uhr auf Sendung. Im tipico Countdown auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD könnt Ihr Euch von Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Dietmar Hamann auf den Bundesliga-Nachmittag einstimmen lassen.

Anschließend habt Ihr die Wahl, ob Ihr Stuttgart gegen Bayern lieber in der Konferenz oder im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD schauen möchtet. Als Kommentator ist am Samstag Jonas Friedrich im Einsatz, der die Partie aus der Mercedes-Benz-Arena begleiten wird.

Für beide Optionen benötigt Ihr allerdings ein Abonnement, ohne dieses lässt sich Sky leider nicht empfangen. Auf der Webseite des Unternehmens findet Ihr alle Informationen zu den erwerblichen Paketen und den entsprechenden Preisen. Um Stuttgart gegen Bayern sehen zu können, braucht Ihr mindestens das Bundesliga-Paket.

VfB Stuttgart gegen FC Bayern München: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM?

Die TV-Übertragung auf den Bundesliga-Sendern von Sky ist aber nicht die einzige Möglichkeit, um das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern zu empfangen. Für alle, die am Samstag keinen Fernseher zur Hand haben, gibt es außerdem die Option, die Bundesliga im LIVE-STREAM zu verfolgen.

Dafür stellt Euch der Pay-TV-Sender mit Sky Go und Sky Ticket gleich zwei Streamingdienste zur Verfügung. Welcher für Euch am besten geeignet ist, hängt davon ab, ob Ihr bereits ein Sky-Abonnement besitzt oder nicht. Zudem unterscheiden sich die beiden Online-Dienste im Preis.

Sky zeigt / überträgt Stuttgart gegen Bayern im LIVE-STREAM

Alle Stuttgart- und Bayern-Fans, die schon Sky-Kunde sind, sollten einen Blick auf Sky Go werfen. Mit Eurer Kundennnummer und der persönlichen Login-PIN, die Ihr bei Abschluss Eures Vertrages erhalten habt, könnt Ihr den Streamingdienst nämlich kostenlos nutzen. Installiert dafür am besten die passende Sky-Go-App.

Wenn Ihr mit dem Gedanken spielt, Sky für einzelne Spiele in der Saison zu abonnieren, ist Sky Ticket für Euch die beste Lösung. Denn: Im Gegensatz zum normalen Sky-Abo könnt Ihr den Streamingdienst monatlich kündigen. Um Stuttgart gegen Bayern in voller Länge sehen zu können, braucht Ihr das Supersport-Ticket.

Dieses kostet aktuell 29,99 Euro monatlich. Ihr könnt jedoch Geld sparen, indem Ihr ein Jahresabo abschließt. Dann kostet Sky Ticket im ersten Jahr nur 19,99 Euro im Monat. Die gelieferten Bilder und der Kommentar sind beim Streamingdienst identisch mit der herkömmlichen TV-Übertragung.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen FC Bayern München im LIVE-TICKER von Goal erleben

Die Bundesliga-Übertragungen sind leider immer auch mit zusätzlichen Kosten verbunden. Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr aber auch ohne Sky-Abo über die Ereignisse in der Mercedes-Benz-Arena auf dem Laufenden. Wie alle Inhalte auf unserer Seite ist auch unsere Berichterstattung zu Stuttgart gegen Bayern kostenlos.

Schon eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnen wir mit den Vorberichten, sodass Ihr bestens informiert in das Aufeinandertreffen gehen könnt. Sobald der Ball freigegeben wurde, halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen aller wichtigen Szenen auf dem neuesten Stand.

Zum LIVE-TICKER gelangt Ihr sowohl über die Goal-Webseite als auch unsere App, die Ihr für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store herunterladen könnt. Damit verpasst Ihr auch nach der Partie garantiert keine Neuigkeiten rund um Euren Lieblingsverein.

VfB Stuttgart gegen FC Bayern München: Die Bundesliga-Highlights auf DAZN sehen

Wusstet Ihr schon, dass Ihr Euch die Highlights aller Bundesliga-Spiele auf DAZN ansehen könnt? Am Samstag findet Ihr gegen 18 Uhr eine kompakte Zusammenfassung von Stuttgart gegen Bayern auf der Plattform des Streamingdienstes. Diese steht Euch anschließend für mehrere Wochen rund um die Uhr zur Verfügung.

Doch auch um DAZN nutzen zu können, müsst Ihr Euch registrieren. Neukunden bekommen den ersten Monat anschließend geschenkt. Danach kostet Euch ein DAZN-Abonnement 11,99 Euro monatlich oder bei Abschluss eines Jahresabos einmalig 119,99 Euro - das sind knapp zehn Euro im Monat.

Aber welche Sport-Events werden auf DAZN eigentlich übertragen? Neben den Bundesliga-Highlights könnt Ihr Euch beim Streamingdienst auch die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live sowie die Champions League und die ansehen. Auch die , und die gehören seit Jahren zum DAZN-Angebot.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart gegen FC Bayern München live? Die Aufstellungen

Mit welcher Startelf gehen die beiden Vereine die Aufgabe in der Bundesliga an? Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

VfB Stuttgart gegen FC Bayern München: Die Übertragung des Bundesliga-Duells im Überblick