Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. VfB Stuttgart heute im Live Stream und live im TV?

Das Topspiel der Bundesliga am 30. Spieltag bestreiten Union Berlin und der VfB Stuttgart. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstag, den 19. April, kommt es im Topspiel der Fußball-Bundesliga zum Aufeinandertreffen zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart. Der Anstoß erfolgt um 18.30 Uhr.

Überdies fungiert das Stadion An der Alten Försterei in Berlin als Kulisse der Begegnung zwischen Union und dem VfB. Union Berlin und der VfB Stuttgart bei 34 und 40 Zählern.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Union Berlin vs VfB Stuttgart heute live im Free-TV und Livestream?

Das Topspiel am Samstagabend wird in dieser Saison live und exklusiv von Sky übertragen. Auch die heutige Partie zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart wird vom Pay-TV-Sender gezeigt. Auf Sky Sport Top Event sowie Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga HD beginnt die Vorberichterstattung ab 17.30 Uhr. Wolff Fuss ist als Kommentator im Einsatz, während Sebastian Hellman die Moderation übernimmt. An seiner Seite stehen Lothar Matthäus und Julia Simic als Experten.

Im Livestream habt Ihr die Möglichkeit via SkyGo oder WOW einzuschalten. Für alle Optionen von Sky benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Spiel Union Berlin vs. VfB Stuttgart Wettbewerb 1. Liga, 30. Spieltag Datum Samstag, 19. April 2025 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

Anstoßzeit Union Berlin gegen VfB Stuttgart

Union Berlin vs VfB Stuttgart: Aufstellungen

News über Union Berlin

Union Berlin befindet sich aktuell in einem klaren Aufwärtstrend. Unter der Leitung von Steffen Baumgart blieb das Team in den vergangenen fünf Bundesligaspielen ungeschlagen und sammelte in diesem Zeitraum starke elf Punkte. Besonders bemerkenswert: das torlose Remis gegen Spitzenreiter Bayer Leverkusen sowie der 2:1-Erfolg über den SC Freiburg. Mit inzwischen 34 Zählern aus 29 Saisonspielen haben sich die Eisernen auf Rang 13 vorgearbeitet und ein komfortables Polster zur Abstiegszone geschaffen. Für Baumgart ist der Verbleib in der Bundesliga inzwischen zum Greifen nah.

News über VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart erlebt hingegen eine durchwachsene Phase. Nach dem klaren 4:0-Erfolg beim VfL Bochum am 5. April – dem ersten Bundesliga-Dreier seit längerer Zeit – musste das Team von Trainer Sebastian Hoeneß zuletzt eine 1:2-Heimniederlage gegen Werder Bremen hinnehmen. Mit 40 Punkten aus 29 Partien rangieren die Schwaben aktuell auf Tabellenplatz 11. Für die anstehende Begegnung baut Hoeneß auf Angreifer Deniz Undav, der nach einer torlosen Durststrecke wieder von Beginn an auflaufen soll, da Nick Woltemade gesperrt fehlt. In der Defensive steht Jeff Chabot nach Verletzungspause vor seinem Comeback, während Jamie Leweling mit muskulären Problemen passen muss.

Form

Bilanz direkte Duelle

Union Berlin vs VfB Stuttgart: Die Tabellen

