Acht Partien des DFB-Pokals finden am heutigen Mittwoch, 29. Oktober, statt. Eine davon ist das Duell zwischen Union Berlin und dem Überraschungsteam und Vorjahresfinalisten der vergangenen Saison, Arminia Bielefeld. Gespielt wird im Stadion an der Alten Försterei in Berlin, los geht es um 20.45 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Arminia Bielefeld (DFB Pokal) heute im Live Stream und TV?

Das Duell zwischen Union Berlin und Arminia Bielefeld wird live bei Sky ausgestrahlt. Die Konferenz auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1 beginnt schon um 17.30 Uhr mit den frühen Spielen. Die Einzelübertragung von Union vs. Bielefeld seht Ihr auf Sky Sport 3 und Sky Sport 8. Oliver Seidler kommentiert für Euch das Spielgeschehen.

In der App SkyGO und auf WOW könnt Ihr die Livestreams ansehen, doch auch dafür müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Anstoßzeit Union Berlin gegen Arminia Bielefeld

Union Berlin vs. Arminia Bielefeld: Aufstellungen

News über Union Berlin

Die Hauptstädter stehen in der Bundesliga mit zehn Punkten aus eben so vielen Spielen auf einem sehr soliden zehnten Tabellenplatz. Die Zehn ist generell die Zahl, die das Spiel der Unioner am besten beschreibt, stellt man doch sowohl die zehntbeste Defensive, als auch die zehntbeste Offensive.

Schon letzte Saison trafen die beiden Klubs in der 2. Pokalrunde aufeinander. Hierbei konnte sich der damalige Drittligist in der heimischen Schüco-Arena gegen die Köpernicker mit 2:0 durchsetzen.

Die erste Runde hatte die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart souverän gemeistert, gegen Gütersloh gab es einen 5:0-Sieg.

News über Arminia Bielefeld

Nach einem heißen Start ist die Arminia zuletzt etwas abgekühlt. Am Wochenende gab es aber einen 2:0-Erfolg gegen den Aufstiegsaspiranten Elversberg. Ein Befreiungsschlag, nachdem man zwischenzeitlich vier Spiele in Folge verloren hatte.

Letzte Saison war Bielefeld natürlich die große Pokalüberraschung und zog als Drittligist ins Finale ein, wo dann der VfB Stuttgart aber die Oberhand behielt. Auf dem Weg ins Endspiel nach Berlin wurden nacheinander Hannover 96, Union Berlin, der SC Freiburg, Werder Bremen und Bayer Leverkusen bezwungen.

Dieses Jahr gelang in der ersten Runde schon wieder eine dicke Überraschung. Zuhause besiegte Arminia Bielefeld den Bundesligist Werder Bremen mit 1:0. Isaiah Young erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit das Siegtor.

Form

Bilanz direkte Duelle

Union Berlin vs. Arminia Bielefeld: Die Tabellen

