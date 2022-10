Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live? Die Bundesliga am Sonntag im TV und STREAM

Am Sonntag steigt die Partie Union Berlin – BVB (Borussia Dortmund). Doch wer zeigt / überträgt das Spiel heute live?

Wir erleben den 10. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei kommt es am Sonntag um 17.30 Uhr zum Spitzenspiel Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Die Eisernen und der BVB nahmen bisher 20 und 16 Punkte mit.

Für Union Berlin begann der Vormonat mit einem Heimremis gegen den FC Bayern München. Anschließend erlebte die Elf von Urs Fischer in der Meisterschaft drei Siege und am 1. Oktober eine Auswärtsniederlage gegen Eintracht Frankfurt. Danach kehrten die Eisernen am Sonntag in Stuttgart auf die Siegerstraße zurück.

Im Gegensatz dazu gewann Borussia Dortmund nur einen seiner jüngsten vier Liga-Auftritte. Hierbei setzte sich die Mannschaft von Edin Terzić zu Hause im Revierderby gegen Schalke 04 durch. Danach unterlag der BVB in Köln, ehe am 8. Oktober eine Aufholjagd gegen den FCB gelang.

Heute geht in der Bundesliga das Spitzenspiel Union Berlin vs. Borussia Dortmund über die Bühne. Doch wer zeigt / überträgt das Spiel am Sonntag live? GOAL liefert alle Infos zur Ausstrahlung des Kräftemessens im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Spiel: Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum: Sonntag, 16. Oktober 2022 Uhrzeit: 17.30 Uhr Stadion: Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

Der Schlager zwischen den Eisernen und dem BVB geht am 10. Spieltag über die Bühne. Zusätzlich handelt es sich um ein Sonntagsspiel. Deswegen zeichnet sich ausschließlich DAZN für die Übertragung verantwortlich. Deswegen gilt: Wenn Ihr Euch die Partie im Stadion An der Alten Försterei live anschauen möchtet, benötigt Ihr ein Abonnement. Hierbei könnt Ihr Jahres- und Monatsdeals für 24,99 Euro oder für 29,99 Euro pro Monat abschließen. Doch hier stehen zahlreiche Infos zum Streaming-Anbieter:

Ihr erledigt den Kauf im Handumdrehen. Anschließend gilt es für die Besitzer von Smart-TVs, die kostenfreie App herunterzuladen. Alternativ könnt Ihr mithilfe eines HDMI-Kabels den Fernseher mit einem PC oder Notebook koppeln. Doch nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Begegnung in der Hauptstadt:

Übertragungsbeginn: 16.45 Uhr

16.45 Uhr Spielbeginn: 17.30 Uhr

Wenn Ihr einen adäquaten Internetzugang zur Hand habt, könnt Ihr das volle Programm von DAZN im STREAM mitverfolgen. Deswegen könnt Ihr Euch die Übertragung des Spiels Union Berlin vs. Borussia Dortmund von überall aus ansehen. Das funktioniert genauso gut mit Tablets und Smartphones.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. BVB heute live? Der LIVE-TICKER zum Spiel

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Kräftemessen zwischen Union Berlin und dem BVB im Bilde bleiben. Hiermit bleibt Ihr zu allen relevanten Ereignissen im Stadion An der Alten Försterei auf dem Laufenden. Zu diesem Zweck erhaltet Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Highlights bei DAZN und in der ARD: So seht Ihr Union Berlin – BVB (Borussia Dortmund)

Ergänzend dazu zeigt DAZN den Abonnenten nach dem Schlusspfiff die Höhepunkte des Schlagers zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund. Zudem übertragen die dritten Programme der ARD (WDR, MDR, NDR etc.) die Zusammenfassungen der Sonntagsspiele ab 21.45 Uhr im Free-TV.

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / dritte Programme

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live? Die Aufstellung

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.

DAZN zeigt / überträgt heute Union Berlin vs. BVB live: Der Vorbericht zum Spiel

Die Spieler des SC Freiburg feierten nach Abpfiff noch mit den mitgereisten Fans, auch bei Union hallten einige Minuten nach dem Ende noch euphorische Fangesänge in den Berliner Nachthimmel. Nach den Siegen in der Europa League kehren die beiden Mannschaften der Stunde mit viel Selbstvertrauen zurück in den Fußball-Bundesliga-Alltag und den anstehenden "Super-Sonntag".

Während der Tabellenzweite aus Freiburg zum Topspiel beim Rekordmeister Bayern München (19.30 Uhr/DAZN) reist, empfängt bereits zwei Stunden zuvor Spitzenreiter Union Borussia Dortmund (17.30 Uhr/DAZN) zu einem weiteren Gipfeltreffen.

"Bayern wird natürlich auf uns losgehen am Sonntag, aber wir haben keine Angst", sagte Freiburgs Trainer Christian Streich nach dem 4:0-Erfolg gegen den FC Nantes bei RTL+: "Uns geht es gut, und wir werden uns mit allem wehren, was zur Verfügung steht."

Und der Sport-Club kann wahrlich mit einer breiten Brust nach München fahren. Seit elf Spielen sind sie wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel qualifizierten sich die Freiburger zudem vorzeitig für die K.o.-Phase der Europa League und haben den direkten Einzug ins Achtelfinale ganz dicht vor Augen.

Das Spiel gegen die Bayern werde zwar "ein ganz anderes", sagte Freiburgs Kapitän Christian Günter, aber "nichtsdestotrotz können wir mit viel Selbstbewusstsein dahinfahren. Die Bayern wissen, dass wir ein unangenehmer Gegner sein können und der wollen wir auch sein." Wichtig sei es, die eigenen spielerischen Elemente auf den Platz zu bringen und "es Bayern möglichst schwer zu machen".

Ähnliches gilt auch für Union Berlin. Zwar wartet für die Köpenicker international noch etwas mehr Arbeit, doch im laut Kapitän Christopher Trimmel "Kerngeschäft Bundesliga" läuft es mehr als rund. Nach neun Spielen liegt Union (20 Punkte) zwei Zähler vor Freiburg (18) und sogar vier vor den Bayern (16) und dem BVB (16).

Mit dem "Teilziel" und dem sicheren Überwintern im europäischen Geschäft im Gepäck lässt Urs Fischer auch die um zwei Tage kürzere Regenerationszeit nicht als Ausrede zählen. "Zwei Tage müssen genügen, um für die Aufgabe Dortmund bereit zu sein", sagte der Coach nach dem 1:0-Last-Minute-Sieg gegen Malmö FF: "Jetzt gilt es, wirklich bestmöglich zu regenerieren." Mit einem Sieg gegen den BVB könnte der Vorsprung weiter wachsen und Druck auf die etablierten Mannschaften steigen.

Das Aufeinandertreffen mit dem Spitzenreiter sieht BVB-Coach Edin Terzic als "interessante und intensive Aufgabe" an. Aufgrund der letzten Spiele der Eisernen rechnet er mit keinem deutlichen Ergebnis: "Es waren immer enge Spiele, und das wird am Sonntag auch genau so sein", glaubt der 39-Jährige. "Das macht nichts, denn enge Spiele kann man auch gewinnen."

Für DAZN-Experten Michael Ballack ist der aktuelle Höhenflug der Freiburger und Berliner allerdings nur eine Momentaufnahme. Die Belastung der europäischen Auftritte sei "eine Herausforderung". Er denke deshalb, "dass sie schlussendlich etwas Lehrgeld bezahlen werden, da sie diesen Kader nicht haben wie die Bayern oder Dortmund", sagte der 46-Jährige dem SID.

Doch bislang stimmen die Ergebnisse bei den Überraschungsmannschaften aus Berlin und Freiburg. (SID)