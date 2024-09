Albanien bekommt es zum Auftakt der Nations League mit der Ukraine zu tun. Wo wird das Spiel im LIVE STREAM übertragen?

Die Nations League 2024/25 startet und am 1. Spieltag in Gruppe 1 von Liga B treten die Ukraine und Albanien gegeneinander an. Die Partie findet heute (Samstag, 7. September) um 20.45 Uhr im tschechischen Prag statt.

Beide Mannschaften hatten es zur EM 2024 in Deutschland geschafft, beide schieden bereits in der Gruppenphase aus. Allerdings zeigten sowohl die Ukrainer als auch die Albaner dabei leidenschaftliche Vorstellungen. Für Albanien erzielte Nedim Bajrami zum Auftakt gegen Italien sogar das schnellste Tor der EM-Geschichte.

Nun wollen beide Mannschaften einen guten Start in die Nations League hinlegen. Wer live dabei sein will, kann das bei DAZN tun. Mit einem Abo seht Ihr Ukraine gegen Albanien bei dem Streamingdienst heute im LIVE-STREAM.

Ukraine vs. Albanien heute live: Uhrzeit und weitere Daten zum Spiel

Spiel Ukraine vs. Albanien Wettbewerb Nations League, Liga B, Gruppe 1 Datum Samstag, 7. September 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Spielort epet-Arena (Prag, Tschechien)

Wer zeigt / überträgt Ukraine vs. Albanien heute im LIVE STREAM und live im TV?

Wie oben bereits erwähnt seid Ihr nur bei DAZN goldrichtig, wenn Ihr Ukraine gegen Albanien heute live schauen wollt. Der Streamingdienst geht pünktlich wenige Minuten vor dem Anpfiff auf Sendung, damit Ihr auch noch die beiden Nationalhymnen mitbekommt.

Kostenlos könnt Ihr die Partie bei DAZN allerdings nicht sehen, vielmehr müsst Ihr Euch vorher ein Abonnement sichern.

Wer zeigt / überträgt Ukraine vs. Albanien heute im LIVE STREAM und live im TV? News und Aufstellungen

Für beide Mannschaften ist es das erste Spiel seit dem Vorrunden-Aus bei der EM 2024 in Deutschland.

Die Ukrainer kamen in ihrem letzten Gruppenspiel am 26. Juni zu einem 0:0 gegen Belgien und schieden auf bitterste Art und Weise aus: In Gruppe E hatten alle vier Mannschaften nach drei Spieltagen vier Punkte auf dem Konto, nur wegen des schlechtesten Torverhältnisses wurde die Ukraine Gruppenletzter.

Für die Albaner endete die EM indes mit einem achtbaren 0:1 gegen den späteren Europameister Spanien am 24. Juni. Die Mannschaft von Trainer Sylvinho hatte sich in einer Hammergruppe wacker geschlagen, auch gegen Italien (1:2) nur knapp verloren und gegen Kroatien beim 2:2 sogar einen Punkt geholt.

Die Aufstellung der Ukraine

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn reichen wir die Aufstellung der Ukraine nach.

Albanien setzt auf folgende Aufstellung

Rund eine Stunde vor dem Anstoß erfahrt Ihr hier, mit welcher Aufstellung die Albaner ins Spiel gehen.

Albanien vs. Ukraine heute im LIVE STREAM und live im TV: Die Bilanz

Schlechtes Omen für Albanien: Von den bisherigen sechs Länderspielen gegen die Ukraine konnte man noch kein einziges gewinnen. Fünf Duelle gingen verloren, das Höchste der Gefühle war ein 2:2-Unentschieden im Oktober 2005 im Rahmen der Qualifikation zur WM 2006.

Das bisher letzte Aufeinandertreffen war ein Freundschaftsspiel im Juni 2018. Damals behielten die Ukrainer deutlich mit 4:1 die Oberhand.

Duelle insgesamt 6 Siege Ukraine 5 Siege Albanien 0 Unentschieden 1 Bisher letztes Duell Albanien vs. Ukraine 1:4 (Freundschaftsspiel, 3. Juni 2018)

