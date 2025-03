Die Türkei trifft am Donnerstag in der Nations League auf Ungarn. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Live Stream übertragen wird.

Heute finden die Hinspiele der Relegation zur League A in der Nations League 2024/25 statt. Dabei bekommt es die Türkei am Donnerstag (20. März) mit Ungarn zu tun. Der Anpfiff ertönt um 18.00 Uhr.

Zudem dient der Istanbuler Rams Park als Kulisse des Kräftemessens zwischen den Mondsternen und den Magyaren. Die Türkei und Ungarn belegen im FIFA-Ranking vom 19. Dezember den 28. und den 30. Platz.

Türkei vs. Ungarn

Türkei vs. Ungarn, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Türkei – Ungarn Wettbewerb Nations League, Relegation zur League A Datum Donnerstag, 20. März 2025 Uhrzeit 18.00 Uhr Ort Rams Park (Istanbul)

Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Ungarn heute im Live Stream und live im TV?

Türkei vs. Ungarn im TV, Live Stream, TICKER: News und Aufstellungen

Türkei-News

Die Türkei schloss die Gruppe 4 der Nations League B mit elf Punkten und einem Zähler weniger als Wales ab.

Das lag in erster Linie daran, dass die Mondsterne am 19. November ihr letztes Gruppenspiel in Montenegro mit 1:3 verloren.

Zuvor hatte die Elf von Vincenzo Montella gegen die Dragons zwei Nullnummern verzeichnet.

Die Aufstellung der Türkei:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Ungarn-News

Ungarn verzeichnete in der Gruppe 3 der Nations League A einen Sieg, drei Unentschieden und zwei Niederlagen.

Gegen das zweitplatzierte Holland hatte das Team von Marco Rossi ein 1:1 und eine 0:4-Auswärtsniederlage eingefahren.

Am letzten Spieltag erreichten die Magyaren vor heimischer Kulisse gegen Deutschland ein 1:1.

Die Aufstellung von Ungarn:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Ungarn gegen Türkei live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 15 Siege Türkei 4 Siege Ungarn 9 Unentschieden 2 Letztes Duell Ungarn vs. Türkei 1:0 (Internationales Testspiel, 22. März 2024)

Türkei vs. Ungarn live anschauen: Nützliche Links