Die Türkei trifft am Freitag in der Nations League auf Montenegro. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Live Stream übertragen wird.

In diesen Tagen gehen die Begegnungen des dritten Spieltags in der Nations League B 2024/25 über die Bühne. Dabei bekommt es die Türkei am Freitag (11. Oktober) mit Montenegro zu tun. Der Anpfiff des Aufeinandertreffens erfolgt um 20.45 Uhr.

Zudem fungiert das Samsun-Stadion des 19. Mai in Tekkeköy als Kulisse des Spiels zwischen den Mondsternen und den Falken. Die Türkei und Montenegro belegen im FIFA-Ranking vom 19. September den 26. und den 74. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Türkei vs. Montenegro im Live Stream und TV anschauen könnt.

Türkei vs. Montenegro heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Türkei vs. Montenegro Wettbewerb Nations League B, 3. Spieltag, Gruppe 4 Datum Freitag, 11. Oktober 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Samsun-Stadion des 19. Mai (Tekkeköy)

Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Montenegro heute im LIVE STREAM und live im TV?

Türkei vs. Montenegro im TV, Live Stream, TICKER: News und Aufstellungen

Türkei-News

Die Türkei nahm in den bisherigen vier Auftritten in der Gruppe 4 vier Punkte mit.

Die Elf von Vincenzo Montella war am 6. September mit einer Nullnummer in Wales in die Nations League gestartet.

Drei Tage später schoss Kerem Aktürkoglu die Mondsterne zu einem 3:1-Heimerfolg gegen Island.

Die Aufstellung der Türkei:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Montenegro-News

Montenegro musste sich in allen der letzten vier Länderspielen geschlagen geben.

Die Nations League hatte für die Mannschaft von Robert Prosinecki mit einem 0:2 auf Island begonnen.

Am 9. September unterlagen die Falken zuhause gegen Wales mit 1:2. Hierbei netzte Driton Camaj in der 73. Minute gegen die Dragons ein.

Die Aufstellung von Montenegro:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Türkei gegen Montenegro live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 4 Siege Türkei 2 Siege Montenegro 0 Unentschieden 2 Letztes Duell Montenegro vs. Türkei 1:2 (WM-Qualifikation, 16. November 2021)

Türkei vs. Montenegro live anschauen: Nützliche Links