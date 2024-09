Weiter geht's in der Nations League: Die Türkei hat am Montagabend Island zu Gast. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel live gezeigt wird.

Am 2. Spieltag der UEFA Nations League 2024/25 bekommt es die Türkei heute (Montag, 9. September) mit Island zu tun. Der Anstoß der in Izmir ausgetragenen Partie ist für 20.45 Uhr angesetzt.

Übertragen wird Türkei gegen Island heute live bei DAZN. Wenn Ihr das Länderspiel live und in voller Länge sehen wollt, müsst Ihr also einfach nur ein Abo bei DAZN abschließen - oder Ihr habt bereits eins. Der Stremingdienst überträgt übrigens fast alle Spiele der Nations League live. Lediglich die Partien mit deutscher Beteiligung sind nicht bei DAZN zu sehen.

Türkei vs. Island heute im LIVE STREAM und live im TV: Uhrzeit und andere wichtige Daten

Spiel Türkei - Island Wettbewerb UEFA Nations League, Liga B, Gruppe 4 Datum Montag, 9. September 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Spielort Izmir (Türkei)

Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Island heute im LIVE STREAM und live im TV?

Türkei vs. Island im LIVE STREAM und live im TV sehen: Die Lage vor dem Spiel

Die Türkei geht nach der erfolgreichen EM mit viel Euphorie in die Nations League, kam am 1. Spieltag allerdings nicht über ein 0:0 in Wales hinaus.

Getty

Island startete derweil mit einem Sieg, gewann am vergangenen Freitag zuhause gegen Montenegro mit 2:0. Orri Oskarsson von Real Sociedad sorgte dabei für die Führung, für den Endstand war dann Hertha-Neuzugang Jon Dagur Thorsteinsson verantwortlich.

Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Island heute im LIVE STREAM und live im TV? Der direkte Vergleich

13 Länderspiele zwischen der Türkei und Island wurden bisher ausgetragen, nur zwei davon konnten die Türken für sich entscheiden.

Die Isländer haben sich zu einer Art Angstgegner für die Türkei entwickelt. Von den letzten vier Duellen gingen drei an Island, einmal gab es ein Unentschieden: Beim jüngsten Aufeinandertreffen im Rahmen der Qualifikation zur EM 2021 trennte man sich 0:0.

Duelle insgesamt 13 Siege Türkei 2 Siege Island 8 Unentschieden 3 Bisher letztes Duell Türkei vs. Island 0:0 (EM-Qualifikation, 14. November 2019)

Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Island heute im LIVE STREAM und live im TV? Nützliche Links