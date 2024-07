Die Türkei trifft am Samstag auf Holland. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im Viertelfinale bei der EM 2024 im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Bei der EM 2024 finden die weiteren Begegnungen des Viertelfinales statt. Dabei bekommt es die Türkei am Samstag (6. Juli) mit Holland zu tun. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Zudem dient das Olympiastadion Berlin als Schauplatz der Partie zwischen den Mondsternen und den Oranjes. Die Türkei und Holland belegen im FIFA-Ranking vom 20. Juni den 42. und den siebten Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Türkei vs. Holland (Niederlande) im LIVE STREAM und TV schauen könnt.

Türkei vs. Holland (Niederlande), Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Türkei – Holland Wettbewerb EM 2024, Viertelfinale Datum Samstag, 6. Juli 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Olympiastadion Berlin

Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Holland (Niederlande) heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

Türkei vs. Holland (Niederlande) im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Türkei-News

Die türkische Nationalmannschaft entschied am Dienstag ihr Achtelfinale gegen Österreich mit 2:1 für sich. Der inzwischen nach einem Wolfsgruß für zwei Spiele gesperrte Merih Demiral erzielte einen Doppelpack.

Das Team von Vincenzo Montella hatte die Gruppe F mit sechs Zählern und punktgleich mit Portugal als Zweiter beendet.

Die Mondsterne hatten am zweiten Spieltag gegen den Gruppensieger mit 0:3 verloren.

Die Aufstellung der Türkei:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Niederlande-News

Die holländische Auswahl startete am Dienstag mit einem 3:0 gegen Rumänien in die K.-o.-Phase. Nach dem Führungstreffer durch Cody Gakpo netzte Donyell Malen in der Schlussphase zweimal ein.

Zuvor hatte die Elf von Ronald Koeman die Gruppe D mit vier Punkten als Dritter abgeschlossen.

Nach einem 2:1 gegen Polen hatten die Oranjes eine Nullnummer gegen Frankreich und ein 2:3 gegen Österreich verzeichnet.

Die Aufstellung der Niederlande:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Türkei gegen Holland (Niederlande) live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 12 Siege Türkei 3 Siege Holland (Niederlande) 6 Unentschieden 3 Letztes Duell Holland vs. Türkei 6:1 (WM Qualifikation, 7. September 2021)

Türkei vs. Holland (Niederlande) live anschauen: Nützliche Links