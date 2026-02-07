Goal.com
Deutschland 3 Liga
team-logoVfB Stuttgart II
team-logo1860 Munich
Dennis Klose

Wer zeigt / überträgt TSV 1860 München bei VfB Stuttgart II (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?

In der 3. Liga gastiert der TSV 1860 München heute beim VfB Stuttgart II. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstagnachmittag (7. Februar) kommt es im Rahmen der 3. Liga zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart II und dem TSV 1860 München. Die WIRmachenDruck-Arena in Aspach dient ab 16.30 Uhr als Schauplatz der Begegnung. Das Hinspiel endete 1:1-unentschieden. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Das Spiel wird heute nur bei MagentaSport gezeigt. Ab 16.15 Uhr begrüßt Euch Moderator Kevin Kerwin. Als Kommentator ist Franz Büchner im Einsatz.

Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abo beim Dienst der Telekom, um die 3. Liga bei MagentaSport sehen zu können. Bei OneFootball seht Ihr die Partie alternativ im kostenpflichtigen Einzelstream.

Anstoßzeit VfB Stuttgart II gegen 1860 München

VfB Stuttgart II
1860 Munich
VfB Stuttgart II vs. 1860 München: Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Willig

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Kauczinski

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über VfB Stuttgart II

Der Torschütze des VfB Stuttgart beim 1:1 im Hinspiel gegen die Löwen, Mirza Catovic, war im Wintertransferfenster heiß begehrt. Der VfB lehnte ein Angebot in Höhe von 3,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim für den 18-Jährigen ab. In dieser Saison kommt Catovic auf 17 Einsätze. Torhüter Dominik Draband hat seinen Vertrag beim VfB kürzlich verlängert.

News über 1860 München

Im Hinspiel rettete Sigurd Haugen den Löwen in der 97. Spielminute noch einen Punkt. Catovic hatte den VfB zuvor in der 25. Minute in Führung gebracht. Bei der Mannschaft von Markus Kauczinski gehen gleich fünf Spieler mit der Hypothek von vier Gelben Karten in die Partie gegen die Schwaben: Maier, Niederlechner, Volland, Philipp und Verlaat müssten im Falle einer weiteren Verwarnung ein Spiel pausieren.

Form

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/12
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

TSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

VFB

Letzte 3 Spiele

TSV

1

Sieg

2

Unentschieden

0

Siege

5

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
1/3
Beide Teams haben getroffen
3/3

VfB Stuttgart II vs. 1860 München: Die Tabellen

0