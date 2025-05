Der FC Bayern München ist zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am 34. und finalen Spieltag der Bundesliga stehen sich am heutigen Samstag, den 17. Mai, die TSG Hoffenheim und der FC Bayern München gegenüber. Die Partie wird um 15.30 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim angestoßen.

GOAL verrät Euch, wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München heute im Live Stream und live im TV?

Sky übernimmt heute die Übertragung sämtlicher Bundesligaspiele, einschließlich der Partie Hoffenheim gegen Bayern München. Die Vorberichterstattung beginnt um 15:15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga UHD. Gleichzeitig wird auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga HD eine Konferenz übertragen, die alle neun Spiele abdeckt.

Für den Livestream von Sky ist ein kostenpflichtiges SkyGo-Abonnement erforderlich oder der Zugriff über den Livestream-Dienst WOW möglich.

Anstoßzeit Hoffenheim gegen Bayern München

Bundesliga - Bundesliga PreZero Arena

Hoffenheim vs Bayern München: Aufstellungen

News über Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim spielt eine Saison, die man nur als enttäuschen bezeichnen kann. Am letzten Spieltag geht es noch um was für die Kraichgauer, die auf Platz 15 liegen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt drei Zähler. Um den Klassenerhalt offiziell zu schaffen, benötigen die Hausherren lediglich einen Punkt.

News über Bayern München

Der FC Bayern München steht als deutscher Meister fest und kann heute die Spieler ranlassen, die bis lang nicht so oft spielen durften.

Form

Bilanz direkte Duelle

Hoffenheim vs Bayern München: Die Tabellen

