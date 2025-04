Trabzonspor trifft am Freitag in der Youth League auf Salzburg. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wir

In der Youth League geht in diesen Tagen in Nyon die Final Four über die Bühne. Dabei bekommt es Trabzonspor am Freitag (25. April) mit dem Salzburg zu tun. Der Anstoß in der Schweiz erfolgt um 14.00 Uhr.

Außerdem fungiert das Centre sportif de Colovray als Kulisse des Aufeinandertreffens zwischen den Weinrot-Hellblauen und den Mozartstädtern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Trabzonspor vs. Salzburg im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Trabzonspor vs. Salzburg (Youth League) heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt das Halbfinale von Trabzonspor gegen Salzburg bei DAZN mitverfolgen, wobei die Ausstrahlung um 14.00 Uhr beginnt. Möchtet Ihr Euch die Youth League ansehen, kommt Ihr nicht um das Unlimited Paket herum. Ihr könnt Jahres- und Monatsverträge abschließen und müsst dafür 34,99 Euro bzw. 44,99 Euro pro Monat auf den Tisch legen.

Spiel Trabzonspor – Salzburg Wettbewerb Youth League, Halbfinale Datum Freitag, 25. April 2025 Uhrzeit 14.00 Uhr Ort Centre sportif de Colovray (Nyon)

Anstoßzeit Trabzonspor gegen Salzburg

Trabzonspor vs Salzburg: Aufstellungen

News über Trabzonspor

Die U19 von Trabzonspor setzte sich im Viertelfinale am 1. April gegen jene von Inter Mailand mit 1:0 durch.

Das Team von Eyüp Saka war in der Youth League 2024/25 zuerst im Meisterschaftsweg angetreten. Hierbei hatte sie sich ab der zweiten Runde gegen Buducnost Podgorica sowie gegen den FK Sarajevo jeweils mit einem Gesamtscore von 8:3 durchgesetzt.

Anschließend hatten die Weinrot-Hellblauen in der K.-o.-Phase vor Inter Mailand zwei weitere italienische Vertreter bezwungen. Nach einem 1:0 gegen Juventus hatten sie auch gegen Atalanta Bergamo das bessere Zielwasser gehabt.

News über Salzburg

Salzburg hatte im Champions-League-Weg fünf Dreier und ein Unentschieden erreicht. Damit hatten die Mozartstädter die Ligaphase mit 16 Punkten als Dritter beendet.

In der K.-o.-Phase hatte die Mannschaft von Daniel Beichler zunächst Celtic Glasgow bezwungen. Nach einem 1:1 hatten die Mozartstädter das Elfmeterschießen für sich entschieden.

Anschließend hatte Salzburg im Achtelfinale mit einem 2:1 gegen Atletico Madrid für Schlagzeilen gesorgt. Im Viertelfinale am 1. April folgte ein 1:0 gegen den Vorjahressieger Olympiakos.

