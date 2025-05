Tottenham Hotspur empfängt am Donnerstag in der Europa League Bodö/Glimt. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Europa League finden in dieser Woche die Hinspiele des Halbfinales statt. Dabei bekommt es Tottenham Hotspur am Donnerstag (1. Mai) mit Bodö/Glimt zu tun. Der Anstoß der Begegnung in London erfolgt um 21.00 Uhr.

Überdies fungiert das Tottenham Hotspur Stadium als Kulisse der Partie zwischen den Spurs und dem Blitz aus Norwegen. Tottenham Hotspur und Bodö/Glimt bezwangen im Viertelfinale Eintracht Frankfurt bzw. Lazio Rom.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Tottenham Hotspur vs. Bodö/Glimt im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. Bodö/Glimt heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt das Heimspiel von Tottenham Hotspur gegen Bodö/Glimt bei RTL+ als Einzelspiel sowie in der Konferenz sehen. Hierbei startet die Vorberichterstattung um 20.25 Uhr. Wollt Ihr die Europa League bei RTL+ mitverfolgen, benötigt Ihr einen kostenpflichtigen Zugang. Es stehen die Pakete Premium, Max sowie Family zur Auswahl – dafür müsst Ihr monatlich 8,99 Euro, 12,99 Euro und 19,99 Euro auf den Tisch legen.

Spiel Tottenham Hotspur – Bodö/Glimt Wettbewerb Europa League, Halbfinale, Hinspiele Datum Donnerstag, 1. Mai 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Tottenham Hotspur Stadium (London)

Anstoßzeit Tottenham Hotspur gegen Bodö/Glimt

Europa League - Final Stage Tottenham Hotspur Stadium

Ort und Zeit des Spiels.

Tottenham Hotspur vs Bodö/Glimt: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 6 R. Dragusin

7 H. Son Verletzungen und Sperren 11 O. Blomberg

16 S. Skeide

4 Odin Luraas Björtuft

7 P. Berg

26 H. Evjen

21 A. Helmersen

News über Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur erreichte im Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt ein 1:1 und einen 1:0-Auswärtserfolg.

Die Elf von Ange Postecoglou hatte in der Ligaphase fünf Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verzeichnet. Damit hatten die Spurs das direkte Ticket für das Achtelfinale gelöst.

Anschließend hatte Tottenham Hotspur im Achtelfinale nach einem 0:1 bei AZ Alkmaar die Holländer zuhause mit 3:1 bezwungen.

Getty Images

News über Bodö/Glimt

Bodö/Glimt hatte in der Ligaphase viermal gewonnen, zweimal die Punkte geteilt und zweimal verloren. Damit hatten die Norweger mit 14 Punkten den neunten Platz belegt.

Im Playoff zur K.-o.-Phase hatte die Mannschaft von Kjetil Knutsen gegen Twente Enschede nach einem 2:1 in Holland im Rückspiel ein 5:2 gefeiert. Anschließend hatte der Blitz gegen Olympiakos ein 3:0 und ein 1:2 in Piräus verzeichnet.

Danach hatte der Blitz gegen Lazio Rom nach einem 2:0-Heimerfolg und einer 1:3-Auswärtsniederlage das bessere Zielwasser.

Form

Bilanz direkte Duelle

Tottenham Hotspur vs Bodö/Glimt: Die Tabellen

Tottenham Hotspur vs. Bodö/Glimt live anschauen: Nützliche Links