Wer zeigt / überträgt FC St. Pauli - HSV (Hamburger SV)? Die 2. Bundesliga live am Freitag

Derby in Hamburg! Am Freitag treffen der FC St. Pauli und der Hamburger SV (HSV) aufeinander. Wer zeigt das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM?

Bereits am dritten Spieltag steht in der 2. Bundesliga das große Hamburger Derby an! Am Freitagabend empfängt der FC St. Pauli den Stadtrivalen HSV am Millerntor, der Anpfiff ertönt um 18.30 Uhr.

Punktgleich stehen St. Pauli und der HSV nach zwei Spieltagen auf Rang vier und fünf der 2. Liga. Die Kiezkicker, die nach der starken Rückrunde der Vorsaison als Geheimfavorit auf den Aufstieg gehandelt werden, starteten mit einem bemerkenswerten 3:0-Erfolg über Holstein Kiel in die neue Spielzeit. Es folgte ein 0:0 in Aue, ehe St. Pauli sich vergangenes Wochenende in der 1. Runde des DFB-Pokals mit 3:2 bei Drittligist Magdeburg durchsetzte.

Der HSV legte unter dem neuen Trainer Tim Walter ebenfalls einen starken Start hin, gewann zum Auftakt mit 3:1 auf Schalke. Beim 1:1 gegen Dresden ließen die Hamburger dann viele Chancen leichtfertig liegen, die erste Pokalrunde überstand der HSV dank eines 2:1-Sieges bei Drittligist Eintracht Braunschweig.

Wer zeigt / überträgt St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) live im TV und im LIVE-STREAM? Die Antwort auf diese Frage erhaltet Ihr in diesem Artikel, ebenso wie den Hinweis auf einen guten LIVE-TICKER und die Aufstellungen der beiden Teams.

Wer zeigt / überträgt FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV)? Die 2. Bundesliga live am Freitag

Begegnung FC St. Pauli - Hamburger SV Datum Freitag, 13. August 2021 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Millerntor-Stadion (Hamburg)

Wer zeigt / überträgt FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) live im TV?

Wir haben ja bereits zwei Spieltage der neuen Saison in der 2. Bundesliga hinter uns, daher könnten Euch auch schon die kleinen Neuerungen bei der Übertragung des deutschen Unterhauses aufgefallen sein.

In den letzten Jahren war ausschließlich der Pay-TV-Sender Sky dafür zuständig, im Free-TV liefen keine Spiele der 2. Liga live. Zur Spielzeit 2021/22 hat sich das wieder geändert: Das Auftaktmatch zwischen Schalke und dem HSV zeigte Sat.1 frei empfangbar, das jeweilige Top-Spiel am Samstagabend wird jedes Wochenende live im Free-TV auf Sport1 gezeigt.

Kann man also auch St. Pauli gegen HSV kostenlos im TV sehen?

St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) live im TV: Sky zeigt / überträgt die 2. Liga am Freitag

Leider nein. Die Zweitligapartien am Freitagabend gibt es weiterhin ausschließlich bei Sky im Pay-TV zu sehen. Auf Sky Sport 2 (HD) geht es ab 18.30 Uhr los mit dem Livespiel St. Pauli vs. HSV, Kommentator beim Hamburg-Derby wird Klaus Veltman sein.

Sky bietet auch eine Konferenz mit dem Parallelspiel Schalke gegen Aue an, diese läuft auf Sky Sport 1 (HD) und hier beginnt die Vorberichterstattung schon um 18 Uhr. Sky ist jedoch nicht kostenlos, sondern man muss zunächst ein Abonnement buchen, um St. Pauli vs. HSV live im TV sehen zu können.

Welche Pakete dafür zur Verfügung stehen und wie die Preise aussehen, darüber könnt Ihr Euch unter diesem Link infomieren.

Wer zeigt / überträgt St. Pauli vs. HSV im LIVE-STREAM?

Auch hier lautet die Antwort Sky. Und auch hier heißt das, dass Ihr nicht in den Genuss kommt, das Derby zwischen St. Pauli und dem Hamburger SV kostenlos zu sehen.

Sky hat zwei Streamingdienste im Angebot, die es Euch ermöglichen, auf mobilen Geräten Zugriff auf die Inhalte des Pay-TV-Senders zu erhalten. Wir erklären Euch die beiden Optionen in den nächsten Absätzen.

St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) live: Sky Go zeigt das Spiel im STREAM

Möglichkeit Nummer 1 ist Sky Go. Bei Abschluss eines Abonnements erhält jeder Kunde automatisch auch Zugang zu Sky Go, wo er dann ohne Zusatzkosten das gewünschte Programm auf mobilen Geräten streamen kann.

Die Übertragung ist dabei identisch mit der im TV. Auch auf Sky Go müsst Ihr also Sky Sport 2 (HD) anwählen, um das Derby St. Pauli gegen Hamburger SV am Freitag im LIVE-STREAM zu sehen.

Sky Ticket zeigt / überträgt St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-STREAM

Für Sky Ticket müsst Ihr nicht bereits Sky-Kunde sein, sondern könnt spontan entscheiden, ob Ihr Euch eine bestimmte Partie anschauen wollt.

Sky Ticket zeigt die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM

Beispielsweise ist es möglich, mit einem Tagesticket nur für 24 Stunden Zugriff auf die jeweiligen Inhalte zu bekommen. So könnt Ihr noch kurz vor Anpfiff den LIVE-STREAM für St. Pauli vs. HSV freischalten und die vollen 90 Minuten des Derbys genießen.

Alle Informationen zu Sky Ticket, zur Buchung und zu den Preisen erhaltet Ihr unter diesem Link.

Wer zeigt / überträgt FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) live im TV und STREAM? Der LIVE-TICKER zur 2. Liga

Kein Sky-Kunde und auch keinen STREAM zur Hand? Wer das Derby zwischen St. Pauli und dem HSV nicht live im Bewegtbild verfolgen kann, dem sei der LIVE-TICKER von Goal ans Herz gelegt.

Hier bekommt Ihr fast in Echtzeit mit, wenn ein Tor fällt oder der Schiedsrichter einen Platzverweis ausspricht. Außerdem wird Euch das Spielgeschehen detailliert geschildert und Ihr könnt Euch über Torchancen ausführlich informieren.

Hier kommt Ihr direkt zum TICKER zu St. Pauli gegen HSV!

Wer zeigt / überträgt St. Pauli vs. HSV live im TV und STREAM? Die Aufstellungen im Derby

Gegen 17.30 Uhr am Freitag wissen wir, welche Formationen für St. Pauli und den HSV an den Start gehen. Um Euch darüber zu informieren, klickt einfach noch einmal in diesen Artikel und schaut Euch hier die Aufstellungen an!

Wer zeigt / überträgt FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) live? Die Übertragung im Überblick