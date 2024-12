Sporting trifft am Sonntag auf Benfica. Hier erfahrt Ihr, wo die portugiesische Primeira Liga live im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In diesen Tagen gehen in der portugiesischen Primeira Liga die Partien des 16. Spieltags über die Bühne. Dabei bekommt es Sporting am Sonntag (29. Dezember) mit Benfica zu tun. Der Anstoß des Derbys de Lisboa erfolgt um 21.30 Uhr.

Zudem fungiert das Estadio Jose Alvalade XXI als Schauplatz des Klassikers zwischen den Löwen und den Adlern. Sporting und Benfica nahmen bisher 38 und 37 Punkte mit.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Sporting vs. Benfica im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Sporting vs. Benfica heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Sporting – Benfica Wettbewerb Portugiesische Primeira Liga, 16. Spieltag Datum Sonntag, 29. Dezember 2024 Uhrzeit 21.30 Uhr Ort Estadio Jose Alvalade XXI (Lissabon)

Wer zeigt / überträgt Sporting vs. Benfica heute im LIVE STREAM und live im TV?

Sporting vs. Benfica im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Sporting-News

Sporting erlebte vor einer Woche eine Nullnummer bei Gil Vicente.

Am 14. Dezember hatte die Elf mit einem 3:2 gegen Boavista den zwölften Dreier binnen 14 Liga-Auftritten gefeiert.

Damit waren die Löwen nach einem 0:1 gegen Santa Clara und einem 1:2 bei Moreirense in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Die Aufstellung von Sporting:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Benfica-News

Für Benfica kommt das Derby de Lisboa sechs Tage nach einem 3:0 gegen Estoril Praia. Vangelis Pavlidis (28.) und Zeki Amdouni (73., 94.) zeichneten sich für die Tore verantwortlich.

Im jüngsten Primeira-Liga-Auswärtsspiel hatte das Team von Bruno Lage bei Nacional Funchal mit 2:0 gewonnen.

Vier Tage zuvor war mit einem 1:1 bei AVS eine Serie der Adler mit acht Meisterschaftssiegen gerissen.

Die Aufstellung von Benfica:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Sporting gegen Benfica live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 161 Siege Sporting 41 Siege Benfica 75 Unentschieden 44 Letztes Duell Sporting vs. Benfica 2:1 (Primeira Liga, 6. April 2024)

Sporting vs. Benfica live anschauen: Nützliche Links