Im Finale der U19-EM treffen heute Spanien und die Niederlande aufeinander. Wer im TV und Stream dabei ist, erfahrt Ihr hier!

Am heutigen Donnerstag, dem 26. Juni, ist es so weit: Spanien und die Niederlande machen im Finale der U19-EM aus, wer sich zum Europameister krönt. Ab 20 Uhr geht es in der Superbet Arena - Giulesti (Bukarest) rund.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Spanien vs. Holland (Finale U19 EM) heute im Live Stream und live im TV?

Die Übertragung der U19-EM hat in diesem Jahr Sportdigital Fussball übernommen, auch beim Finale wird der kostenpflichtige Dienst wieder im linearen Programm und im Livestream dabei sein. Pünktlich zum Spielbeginn geht es los.

Ein Abonnement dort könnt Ihr Euch für das Finale sparen, sofern Ihr bereits bei DAZN oder MagentaSport seid. Bei beiden Plattformen wird die Übertragung von Sportdigital dank einer Sublizenz ebenfalls zur Verfügung gestellt.

U19, EM: Anstoßzeit Spanien gegen Niederlande

U19 EM, Finale: News über Spanien und Holland

Der Weg der spanischen Auswahl in das heutige Endspiel dürfte dem einen oder der anderen noch schmerzlich bewusst sein: In einem Torspektakel setzten die Iberer sich am Ende knapp mit 6:5 gegen das DFB-Team durch.

Bei den Niederländern hingegen ging es ein wenig deutlicher zu. Gegen Rumänien wurde Jong Oranje seiner Favoritenrolle gerecht und löste erstmals in der Geschichte das Ticket in ein U19-Finale.

Für die Niederlande wäre es dementsprechend auch der erste U19-EM-Titel, die Spanier haben bereits zehn Stück auf dem Konto.

