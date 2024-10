Serbien trifft am Samstag in der Nations League auf die Schweiz. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Live Stream übertragen wird.

In diesen Tagen stehen die Partien des dritten Spieltags in der Nations League A 2024/25. Dabei bekommt es Serbien am Samstag (12. Oktober) mit der Schweiz zu tun. Der Anpfiff des Kräftemessens ertönt um 20.45 Uhr.

Zudem fungiert das Gradski stadion Dubocica in Leskovac als Kulisse der Begegnung zwischen den Adlern und der Nati. Serbien und die Schweiz belegen im FIFA-Ranking vom 19. September den 35. und den 15. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Serbien vs. Schweiz im Live Stream und TV anschauen könnt.

Serbien vs. Schweiz, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Schweiz – Serbien Wettbewerb Nations League A, 3. Spieltag, Gruppe 4 Datum Samstag, 12. Oktober 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Gradski stadion Dubocica (Leskovac)

Wer zeigt / überträgt Serbien vs. Schweiz heute im LIVE STREAM und live im TV?

Serbien vs. Schweiz im TV, Live Stream, TICKER: News und Aufstellungen

Serbien-News

Serbien wartet nach einem 3:0 in Schweden von Anfang Juni seit fünf Länderspielen auf einen Sieg.

Hierbei verzeichneten die Adler zwei Niederlagen und dazwischen drei Unentschieden. Ferner erzielten sie in dieser Phase insgesamt ein Tor.

In der Nations League erlebte das Team von Dragan Stojkovic bislang eine Nullnummer gegen Spanien und am 8. September ein 0:2 in Dänemark.

Die Aufstellung von Serbien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Schweiz-News

Die Schweiz hatte sich im EM Viertelfinale gegen England nach einem 1:1 im Elfmeterschießen geschlagen geben müssen.

Danach war die Elf von Murat Yakin am 5. September mit einem 0:2 in Dänemark in die Gruppe 4 gestartet.

Drei Tage später verlor die Nati in Genf gegen Spanien mit 1:4. Zeki Amdouni sorgte mit seinem Treffer dabei in der 41. Minute für das vorläufige 1:2.

Die Aufstellung der Schweiz:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Serbien gegen Schweiz live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 2 Siege Serbien 0 Siege Schweiz 2 Unentschieden 0 Letztes Duell Serbien vs. Schweiz 2:3 (WM, 12. Oktober 2024)

