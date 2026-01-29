Am heutigen Donnerstag, dem 29. Januar steigt das letzte Spiel der Europa-League-Ligaphase für den SC Freiburg. Der Gegner: Lille OSC. Ab 21 Uhr geht es im Stade Pierre Mauroy zur Sache.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Wer zeigt / überträgt SC Freiburg bei OSC Lille heute live im Free TV und Live Stream?
Es gibt gute und schlechte Nachrichten zur Übertragung der Partie zwischen Lille und Freiburg. Die schlechte: Es wird leider keine Übertragung im linearen Programm geben. Die gute: RTL wird die Begegnung via RTL+ live für Euch streamen. Wenn Ihr darauf zugreifen möchtet, braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.
Die Übertragung beginnt um 20.40 Uhr, also gut zwanzig Minuten vor dem Anpfiff.
|RTL+
|Hier ansehen
Anstoßzeit: Lille gegen SC Freiburg
Lille vs. SC Freiburg: Aufstellungen
News über Lille
Der heutige Gegner der Breisgauer ist aktuell nicht gerade in Topform: Wettbewerbsübergreifend verlor Lille die vergangenen fünf Spiele in Folge.
Heute möchten die Franzosen daran tunlichst etwas ändern, nur zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf Rang 25 der EL-Tabelle - auf dem sie aus der Europa League ausscheiden würden.
News über SC Freiburg
Freiburg hingegen hat vor dem letzten Spieltag der Ligaphase eine recht entspannte Ausgangslage. Der Sportclub hat Rang drei der Tabelle inne, schon ein Remis würde die sichere Achtelfinal-Teilnahme bedeuten.
Auch ansonsten geht es in Freiburg ruhig zu. Keinen einzigen Neuzugang holte der Club im Winterfenster ins Team.