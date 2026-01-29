Am heutigen Donnerstag, dem 29. Januar steigt das letzte Spiel der Europa-League-Ligaphase für den SC Freiburg. Der Gegner: Lille OSC. Ab 21 Uhr geht es im Stade Pierre Mauroy zur Sache.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg bei OSC Lille heute live im Free TV und Live Stream?

Es gibt gute und schlechte Nachrichten zur Übertragung der Partie zwischen Lille und Freiburg. Die schlechte: Es wird leider keine Übertragung im linearen Programm geben. Die gute: RTL wird die Begegnung via RTL+ live für Euch streamen. Wenn Ihr darauf zugreifen möchtet, braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Die Übertragung beginnt um 20.40 Uhr, also gut zwanzig Minuten vor dem Anpfiff.

Anstoßzeit: Lille gegen SC Freiburg

Lille vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Lille vs SC Freiburg Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer B. Genesio Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer J. Schuster

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Lille

Der heutige Gegner der Breisgauer ist aktuell nicht gerade in Topform: Wettbewerbsübergreifend verlor Lille die vergangenen fünf Spiele in Folge.

Heute möchten die Franzosen daran tunlichst etwas ändern, nur zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf Rang 25 der EL-Tabelle - auf dem sie aus der Europa League ausscheiden würden.

News über SC Freiburg

Freiburg hingegen hat vor dem letzten Spieltag der Ligaphase eine recht entspannte Ausgangslage. Der Sportclub hat Rang drei der Tabelle inne, schon ein Remis würde die sichere Achtelfinal-Teilnahme bedeuten.

Auch ansonsten geht es in Freiburg ruhig zu. Keinen einzigen Neuzugang holte der Club im Winterfenster ins Team.

Form

Bilanz direkte Duelle

Lille vs. SC Freiburg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links