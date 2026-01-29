Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Europa League
team-logoLille
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
team-logoSC Freiburg
Hier live sehen!
GOAL

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg bei OSC Lille heute live im Free TV und Live Stream?

In der Europa League ist der SC Freiburg heute bei OSC Lille zu Gast. Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt Ihr hier.

Am heutigen Donnerstag, dem 29. Januar steigt das letzte Spiel der Europa-League-Ligaphase für den SC Freiburg. Der Gegner: Lille OSC. Ab 21 Uhr geht es im Stade Pierre Mauroy zur Sache. 

Sport live sehenJetzt anmelden!

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg bei OSC Lille heute live im Free TV und Live Stream?

Es gibt gute und schlechte Nachrichten zur Übertragung der Partie zwischen Lille und Freiburg. Die schlechte: Es wird leider keine Übertragung im linearen Programm geben. Die gute: RTL wird die Begegnung via RTL+ live für Euch streamen. Wenn Ihr darauf zugreifen möchtet, braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Die Übertragung beginnt um 20.40 Uhr, also gut zwanzig Minuten vor dem Anpfiff.

Europa League
Lille crest
Lille
LIL
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
RTL+Hier ansehen

Anstoßzeit: Lille gegen SC Freiburg

crest
Europa League - Europa League
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Lille vs SC Freiburg Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • B. Genesio

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Schuster

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Lille

Der heutige Gegner der Breisgauer ist aktuell nicht gerade in Topform: Wettbewerbsübergreifend verlor Lille die vergangenen fünf Spiele in Folge.

Heute möchten die Franzosen daran tunlichst etwas ändern, nur zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf Rang 25 der EL-Tabelle - auf dem sie aus der Europa League ausscheiden würden. 

News über SC Freiburg

Freiburg hingegen hat vor dem letzten Spieltag der Ligaphase eine recht entspannte Ausgangslage. Der Sportclub hat Rang drei der Tabelle inne, schon ein Remis würde die sichere Achtelfinal-Teilnahme bedeuten. 

Auch ansonsten geht es in Freiburg ruhig zu. Keinen einzigen Neuzugang holte der Club im Winterfenster ins Team.

Form

LIL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/13
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SCF
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

Lille vs. SC Freiburg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Nützliche Links

Werbung
0