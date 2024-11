Rumänien trifft am Freitag in der Nations League auf den Kosovo. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Live Stream übertragen wird.

In diesen Tagen finden die Partien des fünften Spieltags in der Nations League C 2024/25 statt. Dabei bekommt es Rumänien am Freitag (15. November) mit dem Kosovo zu tun. Der Anstoß der Partie erfolgt um 20.45 Uhr.

Überdies fungiert die Arena Nationala als Kulisse der Begegnung zwischen den Tricolorii und den Dardanen. Rumänien und Kosovo belegen im FIFA-Ranking vom 24. Oktober den 43. und den 101. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Rumänien vs. Kosovo im Live Stream und TV anschauen könnt.

Rumänien vs. Kosovo, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Kosovo – Rumänien Wettbewerb Nations League C, 5. Spieltag, Gruppe 2 Datum Freitag, 15. November 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Arena Nationala (Bukarest)

Wer zeigt / überträgt Rumänien vs. Kosovo im LIVE STREAM und live im TV?

Rumänien vs. Kosovo im TV, Live Stream, TICKER: News und Aufstellungen

Rumänien-News

Rumänien holte an den ersten vier Spieltagen die volle Punktanzahl von zwölf Zählern.

Das Team von Mircea Lucescu hatte im September ein 3:0 im Kosovo und ein 3:1 gegen Litauen gefeiert.

Im Oktober gelangen den Tricolorii ein 3:0 auf Zypern und ein 2:1 bei den Balten.

Die Aufstellung von Rumänien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Kosovo-News

Kosovo nahm in der Gruppe 2 bislang neun Punkte mit.

Nach dem 0:3 gegen Rumänien war die Elf von Franco Foda mit einem 4:0 auf Zypern auf die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Im Oktober gewannen die Dardanen in Litauen mit 2:1 und gegen die zypriotische Auswahl mit 3:0.

Die Aufstellung des Kosovo:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Rumänien gegen Kosovo live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 3 Siege Rumänien 2 Siege Kosovo 0 Unentschieden 1 Letztes Duell Kosovo vs. Rumänien 0:3 (Nations League, 6. September 2024)

Rumänien vs. Kosovo live anschauen: Nützliche Links