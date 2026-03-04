Am heutigen Mittwoch, den 4. März, kommt es im Rahmen der 3. Liga am 27. Spieltag zum Duell zwischen Rot-Weiss Essen und dem SV Waldhof Mannheim. Anstoß im Stadion an der Hafenstraße in Essen ist um 19 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Rot Weiss Essen vs. Waldhof Mannheim (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?

Ihr könnt die Begegnung zwischen Rot-Weiss Essen und Waldhof Mannheim heute live und exklusiv bei MagentaSport sehen.

Die Übertragung beim Dienst der Telekom startet um 18.45 Uhr mit der Vorberichterstattung. Dabei schickt MagentaSport folgendes Team an den Start:

Kommentator: Philip Konrad

Philip Konrad Moderator: Thomas Wagner

Die Partie wird im Pay-TV als auch im Livestream auf der Plattform ausgestrahlt.

Für den Zugriff benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Anstoßzeit RW Essen gegen Waldhof Mannheim

RW Essen vs. Waldhof Mannheim: Aufstellungen

RW Essen vs Waldhof Mannheim Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer U. Koschinat Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer L. Holtz

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über RW Essen und Waldhof Mannheim

Bei beiden Teams drohen im Falle einer weiteren Gelben Karte Sperren. Bei Rot-Weiss Essen gehen Brumme, Kostka und Rios Alonso jeweils mit vier Verwarnungen in die Partie. Auf Seiten des SV Waldhof Mannheim stehen Masca und Michel bei ebenfalls vier Gelben Karten.

Das Hinspiel am 8. Spieltag endete deutlich: Mannheim setzte sich mit 6:1 durch. Shipnoski schnürte dabei einen Dreierpack für die Badener. Für Essen wurde die Partie zusätzlich bitter, als Gjasula in der 68. Minute nach einem gestreckten Bein gegen Okpala die Rote Karte sah.

Für beide Mannschaften zählt nun nur ein Sieg, um im Aufstiegsrennen weiter ein Wörtchen mitreden zu können.

Form

Bilanz direkte Duelle

RW Essen vs. Waldhof Mannheim: Die Tabellen

