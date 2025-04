Real Madrid empfängt am Mittwoch in der Champions League den FC Arsenal. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League finden in diesen Tagen die Rückspiele des Viertelfinales statt. Dabei bekommt es Real Madrid am Mittwoch (16. April) mit dem FC Arsenal zu tun. Der Anstoß der Begegnung in der spanischen Hauptstadt erfolgt um 21.00 Uhr.

Überdies fungiert das Estadio Santiago Bernabeu als Schauplatz des Duells zwischen den Königlichen und den Gunners. Vor acht Tagen verlor Real Madrid beim FC Arsenal mit 0:3.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Real Madrid vs. FC Arsenal im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. FC Arsenal heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt das Heimspiel von Real Madrid gegen den FC Arsenal bei DAZN als Einzelspiel sowie in der Konferenz sehen. Geht Ihr es mit der erstgenannten Option an, starten die Vorberichte um 20.40 Uhr – andernfalls laufen sie ab 19.55 Uhr.

Wollt Ihr die Champions League bei DAZN mitverfolgen, benötigt Ihr das Unlimited Paket. Ihr könnt Jahres- und Monatszugänge erwerben und müsst dafür 34,99 Euro bzw. 44,99 Euro pro Monat ausgeben.

Spiel Real Madrid – FC Arsenal Wettbewerb Champions League, Viertelfinale, Rückspiele Datum Mittwoch, 16. April 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabeu (Madrid)

Anstoßzeit Real Madrid gegen FC Arsenal

Champions League - Endrunde Estadio Santiago Bernabeu

Real Madrid vs FC Arsenal: Aufstellungen

News über Real Madrid

Nach dem 0:3 in London benötigt Real Madrid im Rückspiel gegen den FC Arsenal ein Fußballwunder.

Die Elf von Carlo Ancelotti hatte in der Ligaphase fünfmal gewonnen und dreimal verloren. Danach hatten die Königlichen im Playoff Manchester City auswärts mit 3:2 und zuhause mit 3:1 bezwungen.

Anschließend hatte der Titelverteidiger im Achtelfinale gegen Atletico Madrid das bessere Zielwasser gehabt. Zuvor hatte Real Madrid gegen den Stadtrivalen ein 2:1 und bei den Colchoneros ein 0:1 verzeichnet.

News über den FC Arsenal

Der FC Arsenal hatte in der Ligaphase sechs Dreier, ein Unentschieden und eine Niederlage verzeichnet.

Deshalb hatte die Elf von Mikel Arteta als Dritter das direkte Ticket für die K.o.-Phase gelöst.

Danach hatten die Gunners im Achtelfinale PSV Eindhoven bezwungen. Nach einem 7:1 in Holland war der FC Arsenal vor heimischer Kulisse nicht über ein 2:2 hinausgekommen.

