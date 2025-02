Real Madrid empfängt am Mittwoch in der Champions League Manchester City. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League gehen die Rückspiele des Playoffs der K.-o.-Runde über die Bühne. Dabei bekommt es Real Madrid am Mittwoch (19. Februar) mit Manchester City zu tun. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Überdies dient das Estadio Santiago Bernabéu als Schauplatz der Toppartie zwischen den Königlichen und den Citizens. Vor acht Tagen setzte sich Real Madrid im Hinspiel bei Manchester City mit 3:2 durch.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Real Madrid vs. Manchester City im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

Real Madrid vs. Manchester City, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Real Madrid – Manchester City Wettbewerb Champions League, Playoffs der K.-o.-Runde, Rückspiele Datum Mittwoch, 19. Februar 2025 Uhrzeit 21 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

Real Madrid vs. Manchester City im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Real-News

Real Madrid geht nach dem 3:2 vor acht Tagen mit einem Ein-Tore-Vorsprung ins Rückspiel gegen Manchester City.

Das Team von Carlo Ancelotti hatte die Ligaphase mit 15 Zählern als Elfter beendet.

Am 29. Januar hatten die Königlichen mit einem 3:0 in Guingamp bei Stade Brest ihren dritten Sieg am Stück eingefädelt.

Zuvor hatte Real Madrid ab Dezember ein 3:2 bei Atalanta und ein 5:1 gegen RB Salzburg gefeiert.

Die Aufstellung von Real Madrid:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

City-News

Manchester City hatte die Ligaphase mit elf Punkten als 22. abgeschlossen.

Die Mannschaft von Pep Guardiola hatte drei ihrer Zähler am 29. Januar mit einem 3:1 gegen den FC Brügge geholt.

Damit waren die Citizens nach vier sieglosen Champions-League-Auftritten, in denen sie nur mit einem 3:3 gegen Feyenoord gepunktet hatten, zurückgekehrt.

Die Aufstellung von Manchester City

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Real Madrid gegen Manchester City live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 14 Siege Real Madrid 4 Siege Manchester City 5 Unentschieden 5 Letztes Duell Manchester City vs. Real Madrid 2:3 (Champions League, 11. Februar 2025)

Real Madrid vs. Manchester City live anschauen: Nützliche Links