Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City? Die Champions League im LIVE-STREAM und TV sehen

Die Halbfinals der Champions League stehen an, Real Madrid trifft auf Manchester City. Wo kann ich das Spiel live im TV und LIVE-STREAM sehen?

In der Champions League geht es in die ganz heiße Phase, nur noch vier Teams sind verblieben und kämpfen um die begehrte Trophäe. Titelverteidiger Real Madrid trifft im Halbfinale auf Manchester City, das Hinspiel steigt am Dienstag, 9. Mai 2023, im Estadio Santiago Bernabéu. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr. So könnt Ihr die Partie live im TV und LIVE-STREAM sehen.

Wirklich gefährdet war der Halbfinal-Einzug von Real Madrid zu keinem Zeitpunkt. Zwar drehte der kriselnde FC Chelsea im Viertelfinal-Rückspiel nochmals auf, ließ aber zu viele Chancen aus. Der Doppelpack von Real-Angreifer Rodrygo beseitigte nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel auch die letzten Zweifel am Weiterkommen der Madrilenen, die damit nach wie vor die Chance auf die Titelverteidigung haben.

Ähnlich wie der kommende Gegner aus Madrid stellte auch Manchester City bereits im Viertelfinal-Hinspiel die Weichen auf Kurs Halbfinale. Mit 3:0 bezwang man den FC Bayern München und ließ auch beim 1:1 im Rückspiel nichts mehr anbrennen. Trainer Pep Guardiola hat also weiterhin die Möglichkeit, erstmals mit den "Cityzens" den wichtigsten Titel im Vereinsfußball zu holen.

Real Madrid und Manchester City stehen sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegenüber. Wo läuft das Spiel in TV und LIVE-STREAM?

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City? Das Champions-League-Halbfinale in der Übersicht

Paarung: Real Madrid vs. Manchester City Wettbewerb: Champions League, Halbfinale (Hinspiel) Datum: 9. Mai 2023, 21 Uhr Ort: Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, Spanien)

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City? Champions League live im Free-TV

Wie Ihr Euch vermutlich denken könnt, wird das Duell der beiden europäischen Schwergewichte am Dienstag nicht live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Eines der beiden Teams bekommt Ihr aber definitiv noch in dieser CL-Saison im Free-TV zu Gesicht, denn das Finale am 10. Juni läuft live im ZDF.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City? Das CL-Halbfinale im LIVE-STREAM sehen

Bereits im vergangenen Jahr standen sich Real und ManCity in der Runde der letzten Vier gegenüber. Damals setzten sich die Engländer zwar mit 4:3 im Hinspiel durch, kassierten in der zweiten Partie allerdings ein 1:3 und mussten den Traum vom Endspiel begraben.

Wer dieses Jahr weiterkommt, könnt Ihr zwar nicht im TV, dafür aber im LIVE-STREAM verfolgen. Allerdings ist dieser kostenpflichtig.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City? Champions-League-Halbfinale im LIVE-STREAM

Die Partie am 9. Mai seht Ihr nämlich im LIVE-STREAM bei Amazon Prime Video. Der Streamingdienst des Versandriesen überträgt exklusiv, los geht’s mit der Vorberichterstattung um 20 Uhr.

Der Kostenpunkt für den Zugang zum LIVE-STREAM liegt bei 8,99 Euro pro Monat, alternativ gibt es das Jahresabo für 89,90 Euro. Nach der Registrierung könnt Ihr das Spiel via App, Webbrowser oder Smart-TV verfolgen.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City? Highlights und LIVE-TICKER zur Champions League

Die Highlights zur Begegnung findet Ihr im Anschluss ebenfalls bei Prime Video, zudem werden diese auch auf der Website des ZDF-Sportstudios hochgeladen.

Einen verlässlichen LIVE-TICKER zur Partie findet Ihr wie gewohnt bei GOAL, dort halten wir Euch über die gesamte Dauer des Spiels informiert.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City? Guardiolas Bilanz gegen Real Madrid

ManCity-Trainer Guardiola bestritt ein seiner Trainerkarriere bereits 21 Partien gegen die "Königlichen", die Bilanz spricht dabei klar für ihn. Insgesamt sammelte er zwölf Siege sowie vier Remis und ging nur fünf Mal als Verlierer vom Platz. Nachfolgend seht Ihr seine Ergebnisse als Trainer von Manchester City gegen Real Madrid.

Spiel und Saison Ergebnis CL-Achtelfinale 19/20, Hinspiel 2:1 CL-Achtelfinale 19/20, Rückspiel 2:1 CL-Halbfinale 21/22, Hinspiel 4:3 CL-Halbfinale 21/22, Rückspiel 1:3

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City? Die Übertragung des Champions-League-Halbfinals in der Übersicht