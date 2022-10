Am Sonntag steigt in LaLiga der Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona. Doch wer zeigt / überträgt das Kräftemessen? GOAL versorgt mit allen Infos.

Wir erleben den 9. Spieltag in der spanischen LaLiga. Hierbei kommt es am Sonntag um 16.15 Uhr zum Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona. Die Königlichen und die Blaugrana holten jeweils 22 Punkte.

In anderen Worten erreichten beide Mannschaften sieben Siege und ein Unentschieden. Der FC Barcelona, der 20 Tore und einen Gegentreffer zu Buche stehen hat, fädelte nach einem Heimremis gegen Rayo Vallecano sieben Dreier ein. Obendrein spielte die Elf von Xavi und rund um Robert Lewandowski am Sonntag gegen Celta zum sechsten Mal zu null.

Real Madrid verlor hingegen im jüngsten Heimspiel gegen Osasuna Punkte. Hierbei ließ die Mannschaft von Carlo Ancelotti zum siebten Mal ein Gegentor zu. Danach netzten die Königlichen am 8. Oktober bei Getafe zum 19. Mal in dieser Meisterschaft ein.

Heute findet in der LaLiga der Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona statt. Doch wer zeigt / überträgt das Spitzenspiel im Estadio Santiago Bernabéu? GOAL bietet alle Infos.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. FC Barcelona? El Clasico live im TV und LIVE-STREAM. Die Eckdaten.

Spiel: Real Madrid vs. FC Barcelona Datum: Sonntag, 16. Oktober 2022 Uhrzeit: 16.15 Uhr Stadion: Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. FC Barcelona? El Clasico live im TV.

DAZN betrat im Jahr 2016 den deutschen Markt und sicherte sich auf Anhieb die Exklusivrechte an der LaLiga. Danach verkündete der Streaming-Anbieter im Vorjahr zwei Vertragsverlängerungen bis einschließlich der Saison 2025/26. Zusätzlich erstreckt sich das Angebot zum spanischen Fußball auf die Supercopa und die Copa del Rey.

Real Madrid vs. FC Barcelona heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Wenn Ihr darauf zugreifen wollt, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Diesbezüglich könnt Ihr Euch bei DAZN zwischen Jahres- und Monatsverträgen entscheiden. Hierfür müsst Ihr pro Monat 24,99 Euro und 29,99 Euro bezahlen. Aber nachfolgend findet Ihr etliche weiterführende Infos:

Der Abschluss nimmt wenige Augenblicke in Anspruch. Dasselbe gilt für den nachfolgenden Schritt. Wenn Ihr ein Smart-TV besitzt, müsst Ihr die Gratis-App installieren. Andernfalls könnt Ihr Euren Fernsehen mit einem Notebook oder PC vernetzen. Das gelingt mithilfe eines HDMI-Kabels. Doch schreibt Euch die Kernfakten zur Übertragung des Clasicos Real Madrid vs. FC Barcelona auf:

Übertragungsbeginn: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Spielbeginn: 16.15 Uhr

Weitere Spiele der LaLiga bei DAZN anschauen

Das Sonntagsprogramm des 9. Spieltags in der LaLiga 2022/23 umfasst insgesamt vier Spiele. Hierbei kommt es unmittelbar vor dem Clasico um 14.00 Uhr zur Partie Celta de Vigo vs. Real Sociedad. Zudem finden anschließend die Begegnungen Espanyol vs. Real Valladolid um 18.30 Uhr und Betis Sevilla vs. Almería um 21.00 Uhr statt.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. FC Barcelona? El Clasico live im LIVE-STREAM.

DAZN zeigt sein komplettes Angebot ebenso mittels LIVE-STREAM. Deswegen könnt Ihr Euch ab 16.00 Uhr die Übertragung des Clasico Real Madrid – FC Barcelona grundsätzlich von überall aus online ansehen. Hierfür eignen sich sämtliche handelsübliche internetfähige Geräte und somit ebenso Smartphones und Tablets.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. FC Barcelona? El Clasico live im LIVE-TICKER.

Außerdem ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Damit erfährt Ihr alles zu den relevanten Geschehnissen im Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona. Das ermöglichen wir auch mithilfe von Push-Mitteilungen.

Real Madrid – FC Barcelona im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die LaLiga übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Real Madrid gegen FC Barcelona: Die Aufstellungen zum Clasico

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.