Real Madrid empfängt am Dienstag in der Champions League Atletico Madrid. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League steigen die Hinspiele des Achtelfinales. Dabei bekommt es Real Madrid am Dienstag (4. März) mit Atletico Madrid zu tun. Der Anstoß dieses Derbys erfolgt um 21.00 Uhr.

Zudem fungiert das Estadio Santiago Bernabeu als Schauplatz des Klassikers zwischen den Königlichen und den Colchoneros. Real Madrid und Atletico Madrid holten in der Ligaphase 15 und 18 Punkte.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Real Madrid vs. Atletico Madrid im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Real Madrid vs. Atletico Madrid, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Real Madrid – Atletico Madrid Wettbewerb Champions League, Achtelfinale, Hinspiele Datum Dienstag, 4. März 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabeu (Madrid)

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Atletico Madrid heute im LIVE STREAM und live im TV?

Real Madrid vs. Atletico Madrid im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Real Madrid-News

Real Madrid bezwang im Playoff zur K.-o.-Phase Manchester City auswärts mit 3:2 sowie zuhause mit 3:1.

In der Ligaphase hatte die Mannschaft von Carlo Ancelotti fünf Siege und drei Niederlagen verzeichnet.

Ab Mitte Dezember hatten die Königlichen ein 3:2 bei Atalanta, ein 5:1 gegen RB Salzburg sowie ein 3:0 bei Stade Brest eingefädelt.

Die Aufstellung von Real Madrid:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Atletico Madrid-News

Atletico Madrid beendete die Ligaphase mit 18 Punkten als Fünfter – damit qualifizierten sich die Colchoneros direkt für das Achtelfinale.

In der letzten Runde gewann die Elf von Diego Simeone am 29. Januar in Salzburg mit 4:1.

Die Colchoneros feierten in der Mozartstadt den fünften Dreier in der Königsklasse am Stück.

Die Aufstellung von Atletico Madrid

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Real Madrid gegen Atletico Madrid live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 220 Siege Real Madrid 109 Siege Atletico Madrid 56 Unentschieden 55 Letztes Duell Atletico Madrid vs. Real Madrid 1:1 (LaLiga, 8. Februar 2025)

Real Madrid vs. Atletico Madrid live anschauen: Nützliche Links