Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Alles rund um die LaLiga

Spitzenspiel in Spanien: Real Madrid empfängt den Stadtrivalen Atletico. Goal erklärt, wie LaLiga heute im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Topspiel in der spanischen : Der amtierende Meister empfängt den Tabellenführer . Anstoß ist heute um 21.00 Uhr im Estadio Alfredo di Stefano.

Die Ausgangssituation spricht klar für Atletico: 26 Punkte aus zehn Spielen in der Liga, ein Punkt Vorsprung auf den Zweitplatzierten Sevilla, obwohl die Rojiblancos zwei Spiele weniger als Sevilla absolviert haben. In den besagten zehn Spielen, in denen Atletico acht Mal als Sieger vom Platz ging und kein einziges Mal verlor, kassierte das Team von Diego Simeone ganze zwei Tore - ein herausragender Wert.

Sogar gegen den gefürchteten konnte man vor wenigen Wochen erst zu Null gewinnen - wobei der Verein von Superstar Lionel Messi aktuell wahrlich nicht seine besten Leistungen zeigt. Nun muss Atletico also gegen den dritten großen Titelaspiranten spielen, trotz holprigen Saisonstarts kommt jetzt langsam auch Real wieder in die Spur.

Mehr Teams

Am vergangenen Wochenende gab es einen Sieg gegen den Zweiten Sevilla, unter der Woche konnte sich Real gegen Borussia Mönchengladbach souverän durchsetzen und so den Gruppensieg in der Gruppenphase der sichern.

Uns erwartet heute ein Duell zweier Titelanwärter der spanischen LaLiga - das darf man sich nicht entgehen lassen! Goal fasst in diesem Artikel alles zusammen, was es zu der Übertragung im TV oder LIVE-STREAM zu wissen gibt.

Real Madrid - Atletico Madrid heute live verfolgen: Die Begegnung der LaLiga im Überblick

Begegnung Real Madrid - Atletico Madrid Wettbewerb LaLiga | 13. Spieltag Datum 11. Dezember 2020 | 21.00 Uhr Ort Estadio Alfredo di Stefano | Madrid Zuschauer Keine

Quelle: Getty Images

Wer zeigt Real Madrid gegen Atletico Madrid heute LIVE im TV? Die Übertragung der LaLiga

Samstagabend, 21.00 Uhr, Topspiel in einer der besten Fußballligen der Welt: Das will sich kein Fan entgehen lassen. Was gäbe es Schöneres, als am dritten Adventswochenende zuhause zu bleiben, den Fernseher einzuschalten, Spitzenfußball zu genießen und ganz nebenbei dafür zu sorgen, dass sich euer Infektionsrisiko nicht erhöht?

Da stellt sich allerdings eine entscheidende Frage: Wird das Spiel der beiden Mannschaften aus Madrid heute überhaupt im TV übertragen? Eine klare Antwort darauf ist nicht möglich, es ist etwas kompliziert. Allerdings habt ihr sicherlich Zeit - lest euch deswegen den Artikel aufmerksam durch, wir präsentieren euch nämlich eine kostenlose Methode!

Real Madrid gegen Atletico: Die LaLiga wird heute nicht LIVE im TV übertragen

Zuerst einmal muss man wissen, dass das Spiel heute nicht im TV übertragen wird! Keiner der zahlreichen Fernsehsender, egal ob Free-TV (ARD, ZDF, RTL, Pro7, Sport1) oder Pay-TV (Sky, MagentaSport) wird heute das Spitzenspiel der LaLiga übertragen.

Der Grund dafür ist klar: Keiner dieser Sender konnte sich die Rechte an der Begegnung sichern! Bevor ihr euch jetzt aber zu sehr ärgert solltet ihr unseren Rat von vorhin befolgen und den Artikel aufmerksam bis zum Ende lesen, denn es gibt ein Variante zu den TV-Sendern!

Die Rettung für alle Fußballfans: Mit DAZN kostenlos Real - Atletico verfolgen

Der Streamingdienst DAZN hat sich nämlich die Rechte an der Begegnung heute gesichert und wird diese übertragen. DAZN ist zwar kein TV-Sender und wird daher auch nicht in eurer Senderliste auftauchen, allerdings kann man das Programm trotzdem auf dem Fernseher verfolgen.

Mit einem Smart-TV könnt ihr nämlich ganz einfach die kostenlose DAZN-App herunterladen, euch in dieser anmelden oder kostenlos registrieren und den passenden LIVE-STREAM auswählen. Wie ihr das Abonnement kostenlos abschließt erklären wir in den nächsten Abschnitten. Ihr habt keinen Smart-TV? Das ist auch kein Problem: Schließlich kann man mit DAZN das Spiel auf nahezu jedem internetfähigen Gerät streamen: Handy, PC, Tablet, Spielekonsole... Die Liste ist lang.

Drei Stimmen an den Mikrofonen: Das ist die DAZN-Übertragung zu Real gegen Atletico

Plattform : DAZN

: DAZN Beginn der Übertragung: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Moderation: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentar: Jan Platte

Jan Platte Experte : Sebastian Kneißl

: Sebastian Kneißl Teaser: Bereits jetzt auf DAZN zu sehen

Quelle: Getty Images

Real Madrid vs. Atletico Madrid: Wer zeigt die LaLiga heute im LIVE-STREAM?

Zeit ist Geld, und Geld ist knapp - deswegen kommen wir auch direkt zum Punkt: Der DAZN Probemonat. Mit diesem könnt ihr nämlich 30 Tage lang auf alle Inhalte von DAZN zugreifen, ohne einen Cent bezahlen zu müssen!

Real gegen Atletico, Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev, American Football oder der Start in die NBA-Saison - das alles könnt ihr kostenlos verfolgen! Weiteres interessantes Detail: Der Probemonat ist unverbindlich, heißt: Wenn es euch nach dem Probemonat nicht zusagt, ein kostenpflichtiges Abonnement einzugehen, könnt ihr ganz einfach rechtzeitig kündigen und kommt vollständig ohne Kosten davon. Hier entlang!

Real - Atletico: Probemonat abgelaufen? So günstig ist DAZN

Wenn der Probemonat und das Programm von DAZN euch so sehr gefallen, dass ihr das Abonnement weiterführen wollt, habt ihr zwei Optionen: Das Jahresabo und das Monatsabo.

Keine Sorge, beide zeigen genau das gleiche Programm und unterscheiden sich nur in Laufzeit und Kosten. Günstiger als die Konkurrenz sind sie aber trotzdem.

Monatsabo: 11,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 119,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Noch Fragen zu DAZN? Schaut mal bei DAZN News vorbei!

Quelle: Getty Images

Real Madrid - Atletico Madrid: So wird die LaLiga heute LIVE übertragen / gezeigt