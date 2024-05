RB Salzburg trifft am Sonntag in der Bundesliga auf den LASK. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Österreichischen Bundesliga stehen die Spiele der zehnten und letzten Runde in der Meistergruppe auf dem Programm. Dabei bekommt es RB Salzburg am Sonntag (19. Mai) mit dem LASK zu tun. Der Anpfiff des Spitzenspiels ertönt um 17.00 Uhr.

Zudem fungiert die Red Bull Arena in Wals-Siezenheim als Kulisse der Top-Partie zwischen den Mozartstädtern und den Linzern. RB Salzburg und der LASK halten bei 39 und 34 Punkten. Die Hausherren weisen vor dem letzten Spieltag einen Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter, Sturm Graz, auf.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr RB Salzburg vs. LASK im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

RB Salzburg vs. LASK live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel RB Salzburg – LASK Wettbewerb Österreichische Bundesliga, Meistergruppe, 10. Spieltag Datum Sonntag, 19. Mai 2024 Uhrzeit 17.00 Uhr Ort Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)

Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. LASK? Österreichische Bundesliga im LIVE STREAM und TV

RB Salzburg vs. LASK im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

RB-Salzburg-News

RB Salzburg setzte sich vor einer Woche in Hartberg mit 5:1 durch.

Damit beendete die Mannschaft von Interimstrainer Onur Cinel eine Serie mit drei sieglosen Bundesliga-Auftritten.

Hierbei war der Vormonat mit einem 3:4 bei Austria Klagenfurt und einem 2:2 im Titelduell gegen Sturm Graz geendet.

Anschließend hatten die Mozartstädter am 5. Mai bei Rapid Wien mit 0:2 verloren.

Die Aufstellung von RB Salzburg:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

LASK-News

Der LASK hatte beim Debüt des Interimstrainers Thomas Darasz ein 3:1 gegen den kommenden Gegner RB Salzburg gefeiert.

Nach einer 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Hartberg hatten die Linzer zuerst drei Siege eingefädelt.

Hierbei hatte der Dritte in Hartberg (2:1), gegen Rapid Wien (5:0) und in Klagenfurt (2:0) gewonnen.

Am Sonntag erreichte der LASK ein 2:2 gegen den Spitzenreiter Sturm Graz.

Die Aufstellung des LASK

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

RB Salzburg gegen LASK live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 140 Siege RB Salzburg 57 Siege LASK 39 Unentschieden 44 Letztes Duell LASK vs. RB Salzburg 3:1 (Bundesliga, 12. April 2024)

