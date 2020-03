Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Tottenham Hotspur im TV und LIVE-STREAM? Hier läuft die Champions League live

Vorhang auf für die Rückspiele der Champions League! RB Leipzig empfängt Tottenham Hotspur und kann den Einzug ins Viertelfinale klarmachen.

gegen geht in die zweite Runde, wenn sich beide Teams am Dienstagabend in der gegenüberstehen. Anstoß im Achtelfinalrückspiel ist um 21 Uhr in der Red Bull Arena.

Mit einem 1:0-Sieg konnte Leipzig vor drei Wochen aus London abreisen und verschaffte sich eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel. Timo Werner besorgte dabei das Tor des Abends vom Punkt.

Nicht erst seitdem werden die großen internationalen Klubs auf den Leipzig-Stürmer aufmerksam geworden sein. Auch Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool, äußerte sich kürzlich über die Personalie Werner.

Die Königsklasse ist ein Pflichttermin für alle Fußballfans! In diesem Artikel findet Ihr alle Infos dazu, wie Ihr Leipzig gegen Tottenham live verfolgen könnt.

RB Leipzig vs. Tottenham Hotspur live im TV und im LIVE-STREAM: Die Berichterstattung im Überblick

RB Leipzig vs. Tottenhma Hotspur im ... ... TV ... ... auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD ... LIVE-STREAM ... ... bei Sky Go und Sky Ticket ... Highlight-Clip ... ... auf DAZN ... LIVE-TICKER ... ... bei Goal

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur live im TV?

Die Champions League wird in dieser Saison von zwei Anbietern übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt dabei eine Hälfte der Achtelfinalspiele, der Streaming-Dienst DAZN die andere Hälfte. Wo läuft also Leipzig gegen Tottenham?

Sky zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Tottenham Hotspur live im TV

Klare Antwort: Das Achtelfinalrückspiel läuft live und exklusiv bei Sky! Der Bezahlsender zeigt die Partie in kompletter Länge und in der Konferenz mit dem Parallelspiel gegen .

Ab 19.30 Uhr könnt Ihr die Sender Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD einschalten und Euch mit den Vorberichten auf das Duell einstimmen. Ab 20.50 Uhr wird ins Stadion nach Leipzig geschalten mit Kommentator Martin Groß am Mikrofon.

Wer kein Tor am Dienstagabend der Champions League verpassen möchte, kann die Konferenz auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD verfolgen. Hier werden abwechselnd Ausschnitte aus Valencia und Leipzig gezeigt.

Sky zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Tottenham Hotspur - alle Infos:

Vorberichte : ab 19.30 Uhr

: ab 19.30 Uhr Kanal : Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Kommentator : Martin Groß

: Martin Groß Konferenz: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Die Sender von Sky sind allerdings verschlüsselt und können nur mit einem Abonnement und dem entsprechenden Sportpaket freigeschalten werden. Alle Infos zu den Konditionen findet Ihr auf der offiziellen Webseite.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur im LIVE-STREAM?

Sky ist auch unterwegs auf allen mobilen empfangbar über die Streaming-Portale Sky Go und Sky Ticket. Hier läuft Leipzig gegen Tottenham im LIVE-STREAM! Bild und Ton sind im LIVE-STREAM identisch mit der TV-Übertragung. Somit könnt Ihr Euch auch dort bereits um 19.30 Uhr reinklicken und die Vorberichte schauen.

Alle TV-Abonnenten von Sky haben dabei kostenlos Zugriff auf Sky Go, die Login-Daten werden bei Vertragsabschluss ausgehändigt. Die zugehörige App findet Ihr unter diesem Link zum Download.

Solltet Ihr noch keinen Vertrag mit Sky besitzen, könnt Ihr Euch auch spontan mit Sky Ticket Zugang zum LIVE-STREAM verschaffen. Die Kosten betragen dabei 9,99 Euro im ersten Monat und anschließend 29,99 Euro monatlich. Alle weiteren Informationen zu Sky Ticket findet Ihr hier!

DAZN zeigt Euch die Highlights zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur

Wer keinen Zugriff auf das Angebt von Sky hat, dem bietet der Streaming-Dienst DAZN die beste Alternative. Hier laufen ab 23.30 Uhr die Highlights zwischen Leipzig und Tottenham.

Sobald das Video hochgeladen wurde, steht es jederzeit auf Abruf auf der Plattform zur Verfügung. Einzige Voraussetzung, um das Video anschauen zu können, ist das DAZN-Abo.

Das gibt es einen Monat kostenlos zum Testen und ist anschließend für 11,99 Euro monatlich verfügbar. Dort stehen Euch aber nicht nur Highlight-Videos der Champions League zur Verfügung, sondern komplette Live-Spiele der Königsklasse, , , oder . Verschafft Euch unter diesem Link einen Überblick über das Programmangebot.

RB Leipzig vs. Tottenham Hotspur: Verfolgt das Achtelfinale im LIVE-TICKER

Auch Goal ist bei der Partie live dabei und berichtet Euch via LIVE-TICKER vom Geschehen aus Leipzig. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene und seid ständig auf Ballhöhe.

Der TICKER versorgt Euch zudem nicht nur mit Schilderungen zu den Spielszenen, sondern auch interessanten Analysen und Statistiken. Klickt Euch hier direkt dorthin!

RB Leipzig vs. Tottenham Hotspur: Das Achtelfinalrückspiel im Überblick