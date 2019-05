Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München live im TV und im LIVE-STREAM?

Der FC Bayern München muss am vorletzten Spieltag bei RB Leipzig ran und kann Meister werden. Goal verrät, wer die Bundesligapartie zeigt / überträgt.

hat im Spitzenspiel des vorletzten -Spieltags den zu Gast. Für die einen geht es um rein gar nichts mehr, für den Gast von der Isar um alles - nämlich die Meisterschale. Anpfiff zum Showdown ist am Samstag (11. Mai) um 15.30 Uhr.

Die Roten Bullen haben als Dritter ihr Soll erfüllt und sind in der kommenden Saison für die qualifiziert. Zudem spielen sie im DFB-Pokalfinale, das ebenfalls gegen den deutschen Rekordmeister bestritten wird. Ralf Rangnick geht als Trainer auf seine Abschiedstournee, ehe zur neuen Spielzeit Julian Nagelsmann die Leipziger übernimmt.

Beim FC Bayern München hat man einen zwischenzeitlichen Neun-Punkte-Rückstand auf den BVB wettgemacht und steuert nun schnurstracks auf die Meisterschaft zu. Vier Punkte Vorsprung haben die Mannen von Niko Kovac mittlerweile auf die Dortmunder, die zeitgleich zu Gast haben.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München live im TV und im LIVE-STREAM? Hier erfahrt Ihr Details zur Übertragung der Bundesligapartie in der Red Bull Arena.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Das Bundesligaspiel auf einen Blick

Duell RB Leipzig vs. FC Bayern München Datum Samstag, 11. Mai | 15.30 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig Zuschauer 42.959 Plätze

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München live im TV?

Es ist an diesem Samstag die Fragen aller Fragen, wenn man wissen will, wer die deutsche Meisterschaft holt: Wer zeigt die Bundesliga live im TV, wo kann ich RB Leipzig vs. FC Bayern München in voller Länge sehen? Hier erfahrt Ihr es.

Zeigt / überträgt das Free-TV RB Leipzig vs. FC Bayern München live?

RB Leipzig vs. FC Bayern München läuft an diesem Samstag nicht live im Free-TV, denn die Rechte obliegen keinem der großen deutschen Fernsehsender. Live gibt es damit also gar keine Bilder aus Leipzig zu sehen, dafür laufen die Zusammenfassungen der Begegnung frühestens um 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau.

Alternativ gibt es im TV aber eine Möglichkeit, mit der Ihr die vollen 90 Minuten von Leipzig vs. FC Bayern am Samstag live sehen könnt.

Zeigt / überträgt Sky RB Leipzig vs. FC Bayern München live im TV?

Das Free-TV hat keine Rechte an der Live-Übertragung der Bundesliga, diese obliegt nämlich dem Unterföhringer Pay-TV-Kanal Sky. Dort laufen auch im Endspurt der Saison 2018/19 alle Spiele live, exklusiv und in voller Länge.

Demnach zeigt / überträgt Sky auch RB Leipzig vs. FC Bayern München am Samstag live im TV. Um 15.30 Uhr wird die Partie angepfiffen, die Vorberichte beginnen bereits um 15.10 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD.

Wer sich die Begegnung nicht in der Einzelspiel-Option anschauen möchte, der kann alternativ per Sky-Konferenz acht zeitgleich stattfindenden Begegnungen schauen.

Essenzielle Voraussetzung, um live mit in der Red Bull Arena sein zu können, ist, dass Ihr ein Abonnement beim TV-Sender abschließt. Mit diesem könnt Ihr nicht nur die Bundesliga live im TV sehen, sondern auch den oder die Champions League miterleben. Auf der Sky-Seite erhaltet Ihr Infos zu sämtlichen Paketen, die Sky parat hat.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Die Bundesliga wird also nicht im Free-TV gezeigt / übertragen, sondern Sky hat die Partie Leipzig vs. FC Bayern live im TV im Programm. Was bedeutet das nun aber für das Spiel live im Stream - wer zeigt / überträgt RB vs. Bayern München im LIVE-STREAM?

Zeigt / überträgt DAZN RB Leipzig vs. FC Bayern München live?

Seit der Saison 2018/19 ist DAZN einer der Rechteinhaber der höchsten deutschen Spielklasse. Allerdings hat das Streamingportal keine Spiele live im Programm, sondern ist lediglich befugt, die besten Szenen der Bundesligaspiele 40 Minuten nach Abpfiff in einem Highlightclip auf seiner Plattform zur Verfügung zu stellen. Das geht allerdings zunächst ebenfalls kostenlos.

Deshalb müsst Ihr Euch anderswo umschauen, wenn Ihr Leipzig vs. Bayern im LIVE-STREAM sehen wollt.

Zeigt / überträgt die ARD RB Leipzig vs. FC Bayern München live im Stream?

Im oberen Abschnitt habt Ihr bereits gelesen, dass dem Free-TV die Rechte fehlen, um die Bundesliga live im Stream zu übertragen. Das hat dann eine ganz einfache und für alle 'Couchpotatoes' schmerzhafte Konsequenz:

Die ARD zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München am Samstag nicht im LIVE-STREAM in seiner Online-Welt.

Zeigt / überträgt Sky RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Der FC Bayern München ist bei RB Leipzig zu Gast und hat die Chance, mit einem Sieg Deutscher Meister zu werden. Weil Sky die Rechte an der Bundesliga-Übertragung hält, ist auch das Online-Portal Sky Go zuständig für die Begegnung.

RB Leipzig vs. FC Bayern München wird am Samstag live im Stream bei Sky Go gezeigt / übertragen. Dort ist die Übertragung deckungsgleich mit der im TV-Programm von Sky, d.h. die Vorberichte beginnen ebenfalls um 15.10 Uhr.

Anmelden geht ganz einfach, wenn Ihr ein Abonnement bei Sky habt. Per Zugangsnummer und PIN könnt Ihr Euch einloggen und dann ganz bequem Fußball live und in voller Länge im Stream anschauen. Neben dem Abo benötigt Ihr dann nur noch die kostenlose Sky-Go-App. Einfach im jeweiligen Store eingeben, downloaden, loslegen.

Einen weiteren LIVE-STREAM bietet das Sky-Angebot Sky Ticket ebenfalls eine Möglichkeit, Leipzig vs. Bayern anzuschauen. Alle Infos zu dieser Methode gibt es auf der Webseite des Anbieters. Eines vorab: Hier spart Ihr Euch eine langfristige Vertragsbindung, sondern könnt kurzfristig entscheiden und jederzeit kündigen.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München? Die Faktenvorschau

RB Leipzig verlor vier der fünf Bundesliga-Duelle mit Bayern München, gewann aber das letzte Heimspiel im März 2018 mit 2:1 (Tore: Keita, Werner – Wagner).

Die Begegnung zwischen Leipzig und München ist das Duell der beiden besten Rückrundenteams. Während der FC Bayern 2019 38 von 45 möglichen Punkten ergatterte, holte RB im neuen Jahr nur vier Punkte weniger als der FCB (34).

Sowohl Bayern München (1:3 in Leverkusen am 20. Spieltag) als auch RB Leipzig (0:1 zu Hause gegen Dortmund am 18. Spieltag) stehen in der Rückrunde bei lediglich einer Niederlage – das trifft ligaweit auf kein anderes Team zu.

RB Leipzig ist seit 14 Bundesliga-Spielen ungeschlagen (zehn Siege, vier Remis). Das ist ein neuer Vereinsrekord für die Sachsen in der Bundesliga (zuvor 13 Spiele ohne Niederlage in den ersten 13 Bundesliga-Spielen der Vereinsgeschichte)!

RB Leipzig verlor in dieser Saison nur eines von 16 Bundesliga-Heimspielen (zehn Siege, fünf Remis): mit 0:1 gegen am 18. Spieltag. In den 16 Heimpartien gab es gar nur neun Gegentreffer – Ligabestwert!

Leipzigs Coach Ralf Rangnick gewann als Bundesliga-Trainer keines seiner letzten zehn Pflichtspiele gegen den FC Bayern München (drei Remis, sieben Niederlagen) und verlor die jüngsten fünf Begegnungen.

Gewinnt der FC Bayern sein Auswärtsspiel in Leipzig oder holt Dortmund gegen Düsseldorf nicht mehr Punkte als der FCB, dann würden die Münchner zum 13. Mal in Folge die Meisterschaft nicht im eigenen Stadion perfekt machen.

Mindestens 74 Punkte nach 32 Spielen, wie Bayern München aktuell aufweist, reichten in der Bundesliga-Historie neun von zehn Mannschaften zur Meisterschaft (90%) – einzig Dortmund 2015/16 nicht (damals 77 Punkte nach 32 Spielen).

Bayern München ist seit zwölf Bundesliga-Partien in Folge ungeschlagen und holte in dieser Zeit 32 der 36 möglichen Punkte. Überhaupt verlor der FCB nur eines der letzten 21 BL-Spiele (17 Siege, drei Remis): mit 1:3 in Leverkusen am 20. Spieltag.

Bayern München ist mit 35 Zählern die beste Auswärtsmannschaft 2018/19, kassierte aber In den letzten sieben Gastspielen immer mindestens ein Gegentor – eine derart lange Serie ohne Weiße Weste in der Fremde gab es letztmals 2010/11.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München? Die VIDEO-Highlights des Hinspiels

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München? Die letzten Nachrichten vor dem Spiel

Leipzigs Kevin Kampl macht BVB Hoffnung: Werden gegen Bayern "alles geben" (SID)

Borussia Dortmund darf im scheinbar aussichtslosen Titelrennen der Bundesliga auf Schützenhilfe von RB Leipzig hoffen. "Ich kann allen Dortmundern versichern, dass wir alles geben werden", sagte Leipzigs Mittelfeldspieler Kevin Kampl vor dem Ligaspiel gegen Spitzenreiter Bayern München am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) der Sport Bild: "Vor allem in erster Linie natürlich für uns selbst. Es gibt in dieser Saison noch sechs Punkte zu vergeben, und die wollen wir holen."

Dass RB-Trainer Ralf Rangnick mit Blick auf das Pokalfinale gegen die Münchner aus taktischen Gründen mit angezogener Handbremse spielen lässt, schließt Kampl aus. "Ralf Rangnick lässt nie nur mit 70, 80 Prozent oder taktischem Geplänkel spielen. Wir gehen das Spiel gegen die Bayern mit 100 Prozent an und versuchen, sie zu schlagen", sagte der 28-Jährige, der wegen einer Gelbsperre fehlen wird. Auch Rangnick selbst hatte bereits angekündigt, auf taktische Spielchen zu verzichten.

Kampl, der im vergangenen Jahr aus der slowenischen Nationalmannschaft zurückgetreten war, spielte 2015 selbst für die Borussia. "Als ehemaliger Dortmunder Spieler und Fan in Kindertagen würde ich mich für den BVB freuen", sagte Kampl.

Bayern München (74 Punkte) hat zwei Spieltage vor Saisonende vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund (70). Leipzig (65) hat als Dritter zumindest noch theoretische Chancen auf die Vize-Meisterschaft.