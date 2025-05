Im Coupe-de-France-Finale treffen heute Paris Saint-Germain und Stade Reims aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstag (24. Mai) steigt das Finale des französischen Pokals, Paris Saint-Germain und Stade Reims stehen sich im Endspiel gegenüber. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Austragungsort des Finals ist das Stade de France, die Nationalarena Frankreichs. Im Halbfinale bezwang Paris USL Dunkerque, Reims setzte sich gegen AS Cannes durch.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. Stade Reims heute im Live Stream und live im TV?

Das Finale des Coupe de France wird live und exklusiv bei MagentaSport übertragen. Allerdings könnt Ihr das Endspiel bei MagentaSport nur mit einem Vertrag mitverfolgen. In Kombination mit einem bei MagentaTV müsst Ihr für die Jahres- und Monatszugänge 7,95 Euro bzw. 12,95 Euro auf den Tisch legen. Andernfalls kosten die Abos respektive 12,95 Euro bzw. 19,95 Euro.

Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen Reims

Frankreich Coupe de France - Coupe de France Stade de France

Ort und Zeit des Spiels.

Paris Saint-Germain vs. Reims: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 8 Y. Fofana

9 M. Daramy

14 R. Khadra

23 A. Buta

News über Paris Saint-Germain

PSG könnte eine historische Saison spielen. Den Meistertitel hat man schon in der Tasche, heute könnte man das Double perfekt machen und in der Champions League steht man auch im Finale.

Im Halbfinale bezwang der 15-malige Pokalsieger den Zweitligisten USL Dunkerque nach 0:2-Rückstand noch mit 4:2.

Trainer Luis Enrique kann die volle Breite seines Kaders ausnützen, kein Spieler muss verletzungsbedingt passen.

News über Reims

Stade Reims konnte in der abgelaufenen Ligasaison nur den 16. Tabellenrang belegen und muss so in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen.

Daher macht das Team von Samba Diawara gerade auch eine stressige Zeit durch: Vor drei Tagen gab es im Relegationshinspiel gegen den FC Metz ein Unentschieden und nur fünf Tage nach dem heutigen Finale steht das Rückspiel auf dem Programm.

Im Semifinale setzte sich der zweifache Pokalsieger mit 2:1 gegen AS Cannes aus der vierten Liga durch.

Form

Bilanz direkte Duelle

Paris Saint-Germain vs. Reims: Die Tabellen

