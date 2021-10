Atletico Madrid empfängt heute in der Champions League den FC Liverpool. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Das ist der Kracher zum Auftakt des 3. Spieltags der Gruppenphase in der Champions League! In der Gruppe B empfängt am heutigen Dienstag, 19. Oktober, Atletico Madrid das Team des von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool. Los geht's um 21 Uhr mit dem Anpfiff im Estadio Wanda Metropolitano.

Zwei Spieltage liegen in der Champions League 2021/22 bereits hinter uns, in der Tabelle der Gruppe B haben sich die beiden Favoriten auf den Plätzen 1 und 2 positioniert. Diese sind von besonderer Bedeutung, da nach Abschluss der Gruppenphase nur der Erste und Zweite ins Achtelfinale aufrücken.

Das Team von Kult-Trainer Jürgen Klopp, der FC Liverpool, ließ einem knappen Auftaktsieg gegen die AC Mailand ein überzeugendes 5:1 gegen den FC Porto folgen. Sechs Punkte nach zwei Spielen hätte man auch von Atletico erwarten können, die Rojiblancos patzten aber bereits im Auftaktspiel gegen Porto (0:0), danach folgte ein Erfolg gegen die AC Mailand.

Für das Team des argentinische Trainers Diego Simeone könnte heute sprechen, dass es sehr ausgeruht in die Partie geht. Das Spiel beim FC Granada in der Primera Division wurde verschoben, da drei Atletico-Spieler länger mit ihren Nationalmannschaften in der südamerikanischen WM-Qualifikation im Einsatz waren. Dem FC Liverpool gelang bei seiner Generalprobe ein 5:0-Auswärtssieg beim FC Watford.

Wie Ihr die Partie zwischen Atletico Madrid und dem FC Liverpool live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt, verraten wir Euch in den folgenden Abschnitten. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen, sobald diese vorliegen.

Atletico Madrid vs. FC Liverpool heute live: Das Spiel der Champions League im Überblick

Begegnung Atletico Madrid - FC Liverpool Wettbewerb Champions League, 3. Spieltag, Gruppe B Datum Dienstag, 19. Oktober Anpfiff 21 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Estadio Wanda Metropolitan

Atletico Madrid vs. FC Liverpool heute live: Gibt es eine TV-Übertragung der Champions-League-Partie?

Gleich zu Beginn haben wir eine für viele Fußball-Anhänger schlechte Nachricht! Eine Live-Übertragung von Atletico Madrid vs. FC Liverpool im klassischen Free-TV wird es heute nicht geben. Der Grund: Keiner der für Übertragungen im frei empfangbaren bekannten Sender (ARD, ZDF, RTL, SAT.1, Pro7) ist im Besitz der Übertragungsrechte.

Auch wie in den vergangenen Jahren gewohnt im Pay-TV, ist die Champions League in dieser Saison nicht live zu sehen. Der bisherige Rechteinhaber Sky ging bei der Neuverteilung der Übertragungsrechte nämlich leer aus.

In den nächsten Abschnitten klären wir auf, wie es um die Übertragungsrechte in dieser Saison bestellt ist und wo Ihr Atletico vs. Liverpool heute live verfolgen könnt.

Atletico Madrid vs. FC Liverpool heute live: Wo läuft das Spiel im LIVE-STREAM?

Die Champions League wäre nicht die Champions League, wenn nicht alle Spiele in Deutschland live zu wären. Obwohl es keine Übertragung im TV mehr gibt, müsst Ihr nicht auf eine Live-Ausstrahlung verzichten.

Den Großteil der Spiele, genau genommen 121 von insgesamt 137, zeigt DAZN im LIVE-STREAM. Für 16 Spiele müsst Ihr zu einem anderen Anbieter wechseln. Amazon Prime zeigt via Amazon Prime Video nämlich erstmals exklusiv Spiele der Champions League.

Atletico Madrid vs. FC Liverpool heute live auf DAZN: Die Übertragung

Der neue CL-Anbieter hat an jedem Champions-League-Dienstag in der Gruppenphase das Erstwahlrecht. Das Topspiel am heutigen Dienstag lautet Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund, weshalb für die Übertragung von Atletico Madrid vs. FC Liverpool DAZN zuständig ist.

Für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo (Monatsabo 14,99 Euro; Jahresabo 149,99 Euro) - dann könnt Ihr Atletico vs. Liverpool als Einzelspiel und auch in einer Konferenz sehen.

Das "Netflix des Sports" zeigt neben der Champions League auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die komplette Europa League und zahlreiche Begegnungen aus den Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A.

Atletico Madrid vs. FC Liverpool heute live: Die Übertragung auf DAZN

Die Übertragung von Atletico Madrid vs. FC Liverpool beginnt bei DAZN heute wenige Augenblicke vor dem Anpfiff. Ihr müsst also keine Angst haben, wenn Ihr sehnsüchtig auf den Beginn der Übertragung wartet. Da es keine Vorberichterstattung gibt, beginnt diese bei fast allen CL-Spielen erst kurz vor Spielbeginn.

Kommentieren wird das Spiel Jogi Hebel, zudem ist mit Ralph Gunesch ein Experte im Einsatz. Mit der Konferenz seid nicht nur bei Atletico vs. Liverpool auf dem Laufenden, sondern auch bei vier zeitgleich beginnenden Spielen. Da Amsterdam vs. BVB exklusiv via Amazon Prime Video zu sehen ist, gibt es von dieser Partie keine Liveeinblendungen in der DAZN-Konferenz.

Die von Tobi Wahnschaffe moderierte Konferenz beinhaltet ab 21 Uhr folgende Spiele:

PSG - RB Leipzig

Atletico Madrid - FC Liverpool

FC Porto - AC Mailand

Schachtjor Donezk - Real Madrid

Inter Mailand - Sheriff Tiraspol

Mit DAZN könnt Ihr die Live-Übertragungen des Einzelspiels und der Konferenz auf verschiedenen Endgeräten wie Handy und Tablet abrufen. Doch auch auf dem großen Bildschirm zuhause ist das möglich.

Die DAZN-App funktioniert auf fast allen Smart-TVs und Spielekonsolen. Nach der Anmeldung mit Eurem DAZN-Account in der App könnt Ihr den Livestream von DAZN über Eure Smart-TVs oder Spielekonsolen auf dem großen Bildschirm sehen. Besitzer älterer TV-Geräte bleibt die Möglichkeit, den PC oder Laptop mit einem HDMI-Kabel mit dem TV-gerät zu verbinden.

Atletico Madrid vs. FC Liverpool live verpasst? Die Highlights

Wer keine Chance hatte, sich Atletico Madrid vs. Liverpool im LIVE-STREAM bei DAZN anzusehen, der kann sich bei dem Streamingdienst und dessen YouTube-Kanal die Höhepunkte des Spiels im Nachgang ansehen.

Das ZDF zeigt morgen ab 23 Uhr eine Highlightsendung der Partien des 3. Spieltags. Dort wird sicher auch auf das Duell eingegangen - und das sogar kostenlos.

Atletico Madrid vs. FC Liverpool heute im LIVE-TICKER von Goal

Kostenlos und ohne jede zusätzliche Registrierung könnt Ihr das Champions-League-Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Liverpool im ausführlichen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Dort versorgen wir Euch zusätzlich mit Statistiken und den Ergebnissen der anderen Spiele.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Atletico Madrid - FC Liverpool.

Atletico Madrid vs. FC Liverpool heute live: Die Aufstellungen

In der Champions League müssen die Aufstellungen beider Mannschaften spätestens eine Stunde vor Spielbeginn vorliegen. Ist dies passiert, zeigen wir Euch hier zeitnah, wie Atletico und Liverpool in das Spiel starten.

