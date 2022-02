Paris Saint-Germain trifft in der Champions League auf Real Madrid - und damit erkennt man schon an der Paarung, dass die Königklasse nun in ihre heiße Phase geht. Die Vorrunde ist vorbei - nun geht es im Hinspiel des Achtelfinales am Dienstag um 21 Uhr zwischen zwei richtigen Schwergewichten zur Sache.

Geschichten vor diesem Kracher gibt es einige zu erzählen: Lionel Messi trifft nach seiner Barcelona-Zeit wieder auf den Erzrivalen aus Madrid, Sergio Ramos könnte, wenn er fit ist, zum ersten Mal gegen seinen Ex-Klub antreten.

Für PSG rächt sich in diesem Achtelfinale, dass das Team in der Gruppenphase nur Zweiter hinter Manchester City wurde. Damit treffen die Pariser mit Real auf einen Gruppenersten und bekommen damit nicht nur einen schweren Gegner, sondern müssen die erste Partie auch noch zuhause bestreiten.

PSG vs. Real: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute live? GOAL erklärt es Euch in diesem Artikel!

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. Real Madrid heute live? Die Daten zum Spiel

Begegnung Paris Saint-Germain vs. Real Madrid Wettbewerb Champions League, Achtelfinal-Hinspiel Anstoß Dienstag, 15. Februar, 21 Uhr Stadion Parc des Princes, Paris (Frankreich)

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. Real Madrid heute live im TV?

Die Champions League war lange Jahre bei Sky zuhause, wenn es um LIVE-Spiele ging, doch das ist in dieser Saison Geschichte. Die Rechte an der aktuellen Spielzeit konnte sich der Pay-TV-Anbieter nicht mehr sichern.

Stattdessen schlugen zwei Konkurrenten zu, die sich die Partien nun aufteilen: DAZN und Amazon Prime Video sind jetzt Eure Anlaufstellen, wenn es um Live-Fußball aus der Königsklasse geht. Nur ein einziges Spiel wird auch im Free-TV übertragen - und das ist natürlich das Finale am 28. Mai, das auch im ZDF läuft.

Wie sieht es aber jetzt mit der Übertragung des Spiels PSG vs. Real Madrid aus?

Amazon Prime zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. Real Madrid heute live und exklusiv

Das Spiel aus dem Parc des Princes läuft am Dienstag live und exklusiv bei Amazon Prime Video. Der Streamingdienst des Versandriesen zeigt seit dieser Saison die Champions League und darf sich pro Königsklassen-Woche eine Partie aussuchen, die nur er überträgt. Dabei handelt es sich immer um ein Dienstagsspiel. Und an diesem Dienstag hat sich Amazon Prime für PSG vs. Real entschieden.

Da Amazon die Exklusiv-Rechte für PSG vs. Real besitzt, darf DAZN, der zweite CL-Rechteinhaber, das Duell entsprechend nicht in seinem Programm zeigen - weder als Einzelspiel noch in der Konferenz. Ein Re-Live und die Highlights des Krachers aus Paris gibt es zu einem späteren Zeitpunkt jedoch bei DAZN: Ab der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind sie beim Streaminganbieter zu finden.

Damit Ihr nun am Dienstag PSG vs. Real live sehen könnt, benötigt Ihr ein Abo bei Amazon Prime Video. Das ist aktuell entweder für 7,99 Euro monatlich oder für einmalig zu zahlende 69 Euro im Jahresabo zu haben.

Um dann, wenn Ihr Amazon Prime Video abonniert habt, PSG vs. Real auf Euren TV-Bildschirm zu bringen, müsst Ihr die entsprechende App auf Eurem Smart-TV-Gerät installieren oder den Fernseher per HDMI-Kabel mit Eurem Notebook verbinden.

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM?

Amazon hat sich die Rechte für die Übertragung von PSG vs. Real gesichert - und das gilt nicht nur für die TV-Bilder, sondern auch für den LIVE-STREAM.

Die Sendung ist identisch mit der im TV und beginnt auch im STREAM um 19.30 Uhr mit 90 Minuten Vorberichten. Moderator Sebastian Hellmann begrüßt Euch aus dem Parc des Princes und stimmt Euch auf das Duell ein.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM bei Amazon Prime Video sehen

Am Mikrofon übernimmt dann, wenn ab 21 Uhr der Ball rollt, Jonas Friedrich. Er wird vom Experten Benedikt Höwedes, dem Weltmeister von 2014, unterstützt.

Für den LIVE-STREAM gilt dieselbe Grundvoraussetzung wie für die TV-Übertragung: Auch hier benötigt Ihr natürlich ein Abonnement bei Amazon Prime Video.

Wer zeigt / überträgt die Champions League heute live? Diese Spiele laufen auf DAZN

Wie schon oben erwähnt, teilen sich Amazon und DAZN die LIVE-Rechte in der Champions League. Die Aufteilung ist dabei einfach: Amazon zeigt ein Spiel - und der Rest läuft live und exklusiv bei DAZN, sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz.

Damit gilt: PSG vs. Real ist bei Amazon zu sehen - und die anderen drei Spiele der Königsklassen-Woche bei DAZN. Da immer nur zwei Partien pro Tag am Dienstag und Mittwoch stattfinden, fällt natürlich die DAZN-Konferenz am Dienstag weg, da nur noch eine Partie auf dem Sendeplan des Anbieters steht.

Hier sind die drei CL-Spiele, die in dieser Woche live und exklusiv bei DAZN laufen:

Dienstag, 15. Februar, 21 Uhr Sporting - Manchester City Mittwoch, 16. Februar, 21 Uhr Salzburg - Bayern München Inter Mailand - Liverpool

Wer zeigt / überträgt die Highlights von PSG (Paris Saint-Germain) vs. Real Madrid?

Mit einem Abo bei Amazon Prime Video könnt Ihr natürlich nicht nur die 90 Minuten aus Paris LIVE sehen, sondern auch die Nachberichterstattung, in der noch einmal auf die besten Szenen des Duells zurückgeblickt wird.

Die Highlights gibt es in dieser Saison allerdings auch kostenlos im Free-TV zu sehen - aber nicht direkt im Anschluss an PSG vs. Real. Das ZDF hat am Mittwoch um 23 Uhr seine Sendung "sportstudio UEFA Champions League" im Angebot, in der auf die vier Achtelfinal-Partien der Woche ausführlich zurückgeblickt wird. Ihr seht die Highlights, Analysen und auch Interviews.

DAZN zeigt ebenfalls die Highlights von PSG vs. Real, jedoch erst ab 0 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ein komplettes Re-Live ist dann auch im Angebot.

Wer zeigt / überträgt Paris vs. Real Madrid heute live? Personalnews zu PSG

Die Weltstars Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar führen das Aufgebot des französischen Fußball-Abonnementmeisters Paris St. Germain im Champions-League-Achtelfinalhinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) gegen den spanischen Rekordmeister Real Madrid an.

Nicht im Kader steht indes der Ex-Kapitän der Madrilenen, Sergio Ramos, der immer noch von Wadenproblemen geplagt wird, wie PSG mitteilte. Zum Gesamtkader der Pariser zählen auch die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer.

Quelle: SID

Wer zeigt / überträgt PSG vs. Real Madrid heute live? Der Vorbericht

Kylian Mbappe ist voll fokussiert. Das ganze Getöse um einen möglichen Wechsel zu seinem Traumklub Real Madrid schiebt der Superstar von Paris St. Germain vor dem Achtelfinal-Showdown der beiden Fußball-Großmächte entschieden beiseite.

"Ich konzentriere mich darauf, Real Madrid zu schlagen, und dann werden wir sehen", sagte Mbappe vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) und stellte noch einmal klar: "Ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen."

Auch wenn die Zeichen auf Abschied im Sommer stehen, kämpft momentan gefühlt ganz Paris um einen Verbleib seines Ausnahmestürmers. Ein Erfolg gegen Real, so die Hoffnung der Franzosen, könnte ein gewichtiges Argument für einen Verbleib des Weltmeisters liefern.

"Natürlich", betonte PSG-Kapitän Marquinhos im Gespräch mit dem französischen Fernsehsender TF1, habe er versucht, Mbappe zum Bleiben zu überreden. Er sei schließlich "schon jetzt einer der größten Spieler" in der Vereinsgeschichte.

Wie wichtig er für den Tabellenführer ist, bewies Mbappe erst wieder am vergangenen Wochenende, als er in der Nachspielzeit das Siegtor gegen Stade Rennes (1:0) erzielte.

Es war Tor Nummer zwölf in der laufenden Serie - damit traf er in dieser Saison genauso häufig wie die PSG-Stars Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria und Mauro Icardi zusammen.

Paris-Coach Mauricio Pochettino gibt sich allerdings keinen allzu großen Illusionen hin. Der Argentinier will sich bei der auch für den Klub richtungweisenden Entscheidung nicht einmischen.

"Er hat viele Leute um sich, von denen ich sicher bin, dass sie ihn bestens beraten", sagte Pochettino dem spanischen Radiosender Cadena Ser. Nach den Spielen gegen Real werde Mbappe seine Entscheidung fällen.

Unabhängig von der Personalie Mbappe freut sich Reals Mittelfeldstratege Toni Kroos riesig auf das hochkarätige Duell. "Diese Partie könnte ein Halbfinale oder Finale sein", sagte er bei Amazon: "Ich bin immer optimistisch, aber in dem Fall kann ich wirklich nichts sagen. Wir haben das Los so genommen, jetzt müssen wir eben schon im Februar in Topform sein!"

Mbappes Vertrag in Paris läuft im Juni aus. Schon im vergangenen Sommer soll PSG ein Angebot von Real über 180 Millionen Euro abgelehnt haben. Dabei gelten die Königlichen schon seit Kindheitstagen als Mbappes Traumverein.

Nach einem Probetraining im Alter von 14 Jahren wollte der Franzose laut eigener Aussage "unbedingt dorthin" - doch er entschied sich 2017 am Ende doch zu einem Wechsel von Monaco nach Paris.

In Frankreich gilt Mbappe inzwischen fast als nationales Heiligtum. Selbst Staatspräsident Emmanuel Macron schwärmte in einem Beitrag für L'Equipe, die den Angreifer zu Frankreichs einflussreichstem Fußballer des Jahres kürte, zuletzt vom 23-Jährigen. Mbappe verkörpere "eine Gelassenheit, einen ruhigen Ehrgeiz, den Blick zu den Sternen, aber den Kopf auf den Schultern", schrieb Macron.

Er wünsche sich, dass der Nationalstürmer "weiterhin das Publikum mit seinen jubelnden Gesten, brillanten Pässen und magischen Toren verzaubert". Einer Sache, so Macron, sei er sich sicher: "Er wird uns auch weiterhin in Erstaunen versetzen."

Die Frage ist nur: Welches Trikot er dabei tragen wird.

Quelle: SID

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. Real Madrid heute live? Die Opta-Fakten zur Champions League

Paris Saint-Germain und Real Madrid trafen bereits zehnmal in europäischen Wettbewerben aufeinander, wobei die Spanier mehr Siege verbuchen konnten (4S 3U 3N). Zuletzt standen sie sich in der UEFA Champions League 2019/20 gegenüber, als PSG in beiden Begegnungen in der Gruppenphase ungeschlagen blieb (1S 1U).

Es ist das vierte Mal, dass sich Paris Saint-Germain und Real Madrid in der K.-o.-Runde eines europäischen Wettbewerbs gegenüberstehen. Nach dem Ausscheiden in den ersten beiden Duellen (Viertelfinale des UEFA-Pokals 1992/93 und Viertelfinale des Pokals der Pokalsieger 1993/94) kam Real Madrid beim letzten Mal weiter und warf die Franzosen im Achtelfinale der UEFA Champions League 2017/18 aus dem Wettbewerb.

Paris Saint-Germain hat das letzte Heimspiel gegen Real Madrid in der UEFA Champions League mit 3:0 (im September 2019). Beim letzten Heimspiel in der K.-o.-Phase musste man sich allerdings gegen Real geschlagen geben: 2017/18 verlor PSG das Achtelfinal-Rückspiel mit 1:2 und schied damit aus.

Real Madrid gewann alle drei Auswärtsspiele in der Gruppenphase der diesjährigen UEFA Champions League und dabei jeweils eine weiße Weste behalten (1:0 gegen Inter Mailand, 5:0 gegen Schachtjor Donezk und 3:0 gegen Sheriff Tiraspol). Die einzige UEFA-Champions-League-Saison, in der man die ersten vier Auswärtsspiele gewinnen konnte, war 2014/15 - während Carlo Ancelottis erster Amtszeit.

Paris Saint-Germain gewann nur eines seiner letzten sechs Heimspiele in der K.-o.-Phase der UEFA Champions League, bei vier Niederlagen (1U). In der vergangenen Saison blieben die Pariser sogar in allen drei Heimspielen in der K.-o.-Phase sieglos (1U 2N), obwohl sie das Halbfinale erreichten.

Real Madrid spielte in dieser Saison der UEFA Champions League durchschnittlich 8,4 Pässe pro Sequenz, die zu den 13 Toren führten (ohne Eigentore) - seit 2003/04 ist dies der höchste Durchschnitt einer Mannschaft in einer einzigen Saison in diesem Wettbewerb, die mindestens zehn Tore erzielt hat.

Seit Beginn der Saison 2020/21 war PSG-Stürmer Kylian Mbappe an mehr Spielzügen beteiligt, die zu Toren führten (17) als jeder andere Spieler in der UEFA Champions League. Mbappe hat auch die höchste xG-Beteiligung aller Spieler in diesem Zeitraum (16,4).

Karim Benzema traf in jedem seiner letzten vier Spiele in der UEFA Champions League und erzielte insgesamt dabei fünf Tore. Der Franzose könnte nach Cristiano Ronaldo (viermal zwischen 2013 und 2018) und Ruud van Nistelrooy (2007) der dritte Spieler werden, der in fünf aufeinanderfolgenden Spielen für den Klub in diesem Wettbewerb getroffen hat.

In den letzten drei UEFA Champions League-Saisons (seit 2019/20) waren Lionel Messi (100), Neymar (87) und Kylian Mbappe (69) die drei Spieler mit den meisten erfolgreichen 1vs1-Situationen in diesem Wettbewerb. Dieses Trio stand in dieser Saison in der Hälfte der CL-Spiele von Paris Saint-Germain gemeinsam in der Startelf (3/6).

Vinicius Junior hat den Ball in dieser Saison weiter nach vorne getragen als jeder andere Spieler in der UEFA Champions League (1227 Meter). Er führt auch die Liste der Spieler an, die mit diesen Carries die meisten Schüsse kreierten (17) – er gab neun Schüsse ab und bereitete acht Schüsse vor.

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Aufstellungen

Aufstellung PSG:

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Danilo, Paredes, Verratti - Di Maria, Messi, Mbappe

Aufstellung Real:

Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Casemiro, Kroos, Modric - Asensio, Vinicius, Benzema

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. Real Madrid heute live? Die Übertragung der Champions League im Überblick