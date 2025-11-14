In der Gruppe G kommt es heute zum Spitzenspiel zwischen dem Ersten und Zweiten, die Niederlande muss auswärts in Polen ran. Als Austragungsstätte dient das Stadion Narodowy in der polnischen Hauptstadt Warschau. Das Spiel beginnt um 20.45 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Polen vs. Holland (Niederlande) heute im Live Stream und TV?

Alle europäischen Spiele der WM Qualifikation ohne deutscher Beteiligung werden live exklusiv bei DAZN ausgestrahlt. Polen gegen Niederlande könnt Ihr ab zehn Minuten vor Anpfiff im linearen Fernsehen auf DAZN 1 sehen, Nico Seepe ist als Kommentator im Einsatz. Zusätzlich gibt es natürlich auch in der App und auf der Website einen Livestream der Begegnung.

Anstoßzeit Polen gegen Niederlande

Polen vs. Niederlande: Aufstellungen

News über Polen

Die Polen müssen heute gewinnen, wenn es noch was mit der direkten Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko, Kanada und den USA werden soll. Momentan liegen Robert Lewandowski und Co. mit 13 Punkten genau drei Zähler hinter dem heutigen Gegner und auch drei vor Finnland. Die Niederlande hat jedoch die viel bessere Tordifferenz.

Im bisherigen Verlauf der Quali mussten die Polen erst eine Niederlage verkraften. Diese erfolgte aber überraschenderweise nicht gegen Oranje, sondern in Helsinki gegen Finnland. Dort musste man sich im Juni mit 1:2 geschlagen geben.

Das Hinspiel in Holland endete Anfang September mit 1:1. Matty Cash erzielte in der 80. Spielminute den Ausgleich für Polen, Denzel Dumfries hatte die Niederländer in der ersten Halbzeit in Führung gebracht.

News über Niederlande

Die Niederländer stehen mit 16 Punkten, ohne Niederlage und nur einem Remis souverän an der Spitze der Tabelle. Die Mannschaft von Ronald Koeman erzielte in den bisherigen sechs Spielen starke 22 Tore - die vier Gruppengegner gemeinsam kommen auf 25.

Im September konnte sich zudem Stürmer Memphis Depay in die niederländische Fußballhistorie einschreiben. Gegen Litauen gelang ihm im 104. Länderspiel sein 52. Treffer und er überholte damit den bisherigen Rekordtorschützen Robin Van Persie. Mittlerweile steht Depay sogar schon bei 54 Toren für sein Land.

Die letzten beiden Spiele konnte die Elftal jeweils mit 4:0 gegen Finnland und Malta gewinnen. Diese Erfolge zeugen nicht nur von der starken Offensive, sondern auch dass die Niederländer hinten den Laden dicht halten. Kapitän Virgil van Dijk und Co. ließen erst drei Gegentreffer zu.

Form

Bilanz direkte Duelle

Polen vs. Niederlande: Die Tabellen

