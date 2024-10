Polen trifft am Dienstag in der Nations League auf Kroatien. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Live Stream übertragen wird.

In diesen Tagen steigen die Spiele der vierten Runde in der Nations League A 2024/25. Dabei bekommt es Polen am Dienstag (15. Oktober) mit Kroatien zu tun. Der Anpfiff der Begegnung ertönt um 20.45 Uhr.

Zudem fungiert das Warschauer Nationalstadion als Schauplatz der Begegnung zwischen den Weiß-Roten und den Karierten. Polen und Kroatien belegen im FIFA-Ranking vom 19. September den 30. und den zwölften Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Polen vs. Kroatien im Live Stream und TV anschauen könnt.

Polen vs. Kroatien, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Kroatien – Polen Wettbewerb Nations League A, 4. Spieltag, Gruppe 1 Datum Dienstag, 15. Oktober 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Nationalstadion (Warschau)

Wer zeigt / überträgt Polen vs. Kroatien heute im LIVE STREAM und live im TV?

Polen vs. Kroatien im TV, Live Stream, TICKER: News und Aufstellungen

Polen-News

Für Polen kommt die Partie gegen Kroatien drei Tage nach einem 1:3 gegen Portugal. Hierbei netzte Piotr Zielinski in der 78. Minute ein.

In den ersten beiden Nations-League-Auftritten hatte die Mannschaft von Michal Probierz drei Punkte mitgenommen.

Genauer gesagt hatten die Weiß-Roten ein 3:2 in Schottland und ein 0:1 in Kroatien erlebt.

Die Aufstellung von Polen:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Kroatien-News

Kroatien setzte sich am Samstag gegen Schottland mit 2:1 durch.

Hierbei drehten Igor Matanovic (36.) und Andrej Kramaric (70.) einen Rückstand aus der 32. Minute.

Davor hatte die Elf von Zlatko Dalic im September drei Zähler geholt - mit einem 1:0 gegen die Polen im Hinspiel.

Die Aufstellung von Kroatien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Polen gegen Kroatien live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 6 Siege Polen 1 Siege Kroatien 4 Unentschieden 1 Letztes Duell Kroatien vs. Polen 1:0 (Nations League, 8. September 2024)

Polen vs. Kroatien live anschauen: Nützliche Links