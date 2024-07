Polen trifft am 16. Juni auf Holland (Niederlande). Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel in Gruppe D der EM 2024 im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Bei der EM 2024 stehen die Partien des ersten Spieltags in der Gruppe C auf dem Programm. Dabei bekommt es Polen am Sonntag (16. Juni) mit Holland zu tun. Der Anpfiff des Kräftemessens ertönt um 15.00 Uhr.

Zudem fungiert das Hamburger Volksparkstadion als Kulisse der Begegnung zwischen den Weiß-Roten und den Niederlanden. Polen und Holland belegen im FIFA-Ranking vom 4. April den 28. und den siebten Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Polen vs. Holland (Niederlande) im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Polen vs. Holland (Niederlande) im LIVE STREAM und TV, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Polen – Holland Wettbewerb EM 2024, Gruppe C Datum Sonntag, 16. Juni 2024 Uhrzeit 15.00 Uhr Ort Volksparkstadion (Hamburg)

EM 2024: Wer zeigt / überträgt Polen vs. Holland (Niederlande) im LIVE STREAM und live im TV?

Polen vs. Holland (Niederlande) im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Polen-News

Das polnische Nationalteam löste sein EM Ticket Ende März beim Playoff.

Nach einem 5:1 vor eigenem Publikum gegen Estland entschied die Elf von Michal Probierz das Finale in Wales für sich. Das gelang ihr im Elfmeterschießen.

Das Vorjahr hatten die Weiß-Roten mit einem 2:0 gegen Lettland abgeschlossen.

Die Aufstellung von Polen:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Niederlande-News

Holland setzte sich am 6. Juni gegen Kanada mit 4:0 durch.

Damit war das Team von Ronald Koeman nach einer 1:2-Auswärtsniederlage gegen Deutschland vom 26. März in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Am 22. März hatten die Niederlande mit einem 4:0 gegen Schottland den vierten Sieg am Stück eingefädelt.

Getty

Die Aufstellung der Niederlande:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Wer zeigt / überträgt Polen vs. Holland live im Free TV und im LIVE STREAM? Robert Lewandowski kann nicht spielen

Polen muss zum Start der EM 2024 in Deutschland eine ganz bittere Nachricht verkraften: Mit Robert Lewandowski fällt der absolute Superstar der Mannschaft für das Auftaktspiel gegen die Niederlande verletzt aus.

Der 35-jährige Stürmer hat sich beim letzten Testspiel vor der EM gegen die Türkei am vergangenen Montag einen Muskelfaserriss zugezogen. Daher kann Lewandowski zumindest im ersten Gruppenspiel nicht dabei sein - ob er dann in den weiteren Partien gegen Österreich und Frankreich einsatzfähig sein wird, ist noch offen.

Getty Images

Hollands Trainer Ronald Koeman sagte zum Ausfall des besten Spielers beim Gegner derweil: "Vielleicht wird es ein bisschen was ändern. Wir alle kennen seine Qualitäten und seine Stärken, aber dann wird an seiner Stelle ein anderer Stürmer spielen, der uns vor Probleme stellen kann."

Polen gegen Holland (Niederlande) live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 19 Siege Polen 3 Siege Holland 9 Unentschieden 7 Letztes Duell Holland vs. Polen 0:2 (Nations League, 22. September 2022)

Wer zeigt / überträgt Polen vs. Holland im LIVE STREAM und live im TV? Nützliche Links zur EM 2024