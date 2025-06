Heute Nacht geht es bei der Klub-WM zwischen Palmeiras und dem FC Porto rund. Infos zur Übertragung im TV und Stream liefert GOAL.

In der Nacht vom heutigen Sonntag (15. Juni) auf Montag (16. Juni) steht das Duell Palmeiras vs. FC Porto auf dem Programm. Ab 0 Uhr wird die Partie im MetLife Stadium (New Jersey) steigen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Palmeiras vs. FC Porto heute im Live Stream und live im TV?

Die einzige Anlaufstelle, bei der Ihr Palmeiras vs. Porto heute live und sogar kostenlos sehen könnt, ist DAZN. Der Streamingdienst stellt das gesamte Turnier gratis online zur Verfügung - alles, was Ihr braucht ist ein kostenfreier Account.

Einschalten könnt Ihr pünktlich zum Anpfiff, Uwe Morawe kommentiert.

Klub WM: Anstoßzeit Palmeiras gegen FC Porto

Klub WM, Palmeiras vs. FC Porto: Aufstellungen

Nächstes Spiel Klub-WM PAL POR Spielvorschau

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Klub WM: News über Palmeiras und den FC Porto

Für Palmeiras bedeutet die Klub-WM eine kurze Verschnaufpause vom gerade laufenden Ligabetrieb. Nach elf absolvierten Spielen belegen die Brasilianer den vierten Tabellenrang.

Porto hingegen reist mit ein bisschen weniger Routine in die USA. Letztmals waren die Portugiesen Mitte Mai im Einsatz, als sie Nacional Funchal in der Liga 3:0 schlugen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Klub WM, Palmeiras vs. FC Porto: Die Tabellen

