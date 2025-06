Bei der Klub-WM treffen Palmeiras und Botafogo RJ aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am Samstag, den 28. Juni, steht bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft das erste Achtelfinale auf dem Programm: Die brasilianischen Topteams Palmeiras und Botafogo treten ab 18 Uhr deutscher Zeit im Lincoln Financial Field in Philadelphia gegeneinander an.

GOAL verrät Euch, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt Palmeiras vs. Botafogo (Klub WM) heute im Live Stream und live im Free TV?

Das brasilianische Duell könnt wie alle Partien der Klub-WM kostenlos bei DAZN live verfolgen. Ein Abo ist nicht nötig, ein kostenloses Konto genügt. Der Livestream startet um 18 Uhr in der App und auf der Website.

Anstoßzeit Palmeiras gegen Botafogo RJ

Palmeiras vs. Botafogo RJ: Aufstellungen

News über Palmeiras

Palmeiras setzte sich in Gruppe A vor Lionel Messis Inter Miami, dem FC Porto und Al-Ahly durch und qualifizierte sich als Gruppenerster für das Achtelfinale.

News über Botafogo RJ

Die meisten hätten wohl nicht erwartet, dass sich Botafogo in der schwierigen Gruppe B durchsetzen würde. Dennoch gelang ihnen als Gruppenzweiter vor Atletico Madrid der Einzug in die nächste Runde.

Palmeiras vs. Botafogo RJ: Die Tabellen

