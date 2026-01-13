Das erste Halbfinalhinspiel im Carabao Cup bestreiten am heutigen Dienstag, den 12. Januar, Newcastle United und Manchester City. Das Pokalspiel startet um 21 Uhr im St. James' Park in Newcastle.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Newcastle United vs. Manchester City (Carabao Cup) heute im Live Stream und live im TV?

Sky überträgt das Duell zwischen Newcastle United und Manchester City heute live im TV und Livestream. Auf Sky Sport Premier League startet die Vorberichterstattung um 20.50 Uhr. Kommentiert wird das Pokalhalbfinale von Uli Hebel.

Wer das Hinspiel im Carabao Cup lieber im Livestream sehen möchte, kann die Übertragung des Pay-TV-Senders auf WOW oder über die SkyGo-App abrufen.

Anstoßzeit Newcastle United gegen Manchester City

England EFL Cup - EFL Cup St James' Park

Newcastle United vs. Manchester City: Aufstellungen

Newcastle United vs Manchester City Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer E. Howe Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer P. Guardiola

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Newcastle United

Newcastle United absolvierte im Carabao Cup bislang drei Spiele in dieser Saison. Zu Beginn in der 3. Runde setzten sich die Magpies mit 4:1 gegen Bradford City durch, anschließend folgten ein 2:0 gegen Tottenham und ein 2:1 gegen den FC Fulham.

Auch im FA Cup war Newcastle zuletzt gefordert: Am vergangenen Wochenende ging es für Nick Woltemade und Co. gegen den AFC Bournemouth. Erst im Elfmeterschießen konnten sich die heutigen Hausherren dort mehr als knapp durchsetzen.

News über Manchester City

Manchester City war ebenfalls am vergangenen Samstag in der 3. Runde des FA Cups im Einsatz. Gegen Exeter City ließ die Mannschaft von Pep Guardiola nichts anbrennen und setzte sich deutlich mit 10:1 durch.

Im Carabao Cup führte der Weg der Citizens bis ins Halbfinale über Huddersfield Town (2:0) und anschließend über Swansea (3:1). Im Viertelfinale machte City dann mit einem 2:0 gegen den FC Brentford alles klar.

Form

Bilanz direkte Duelle

Newcastle United vs. Manchester City: Die Tabellen

