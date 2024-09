Im Rahmen der Qualifikation für den Afrika-Cup 2025 spielt Marokko heute gegen Lesotho. Wird das Spiel im LIVE STREAM übertragen?

Als Gastgeber ist Marokko für den Afrika-Cup 2025 zwar ohnehin automatisch qualifiziert, dennoch nimmt der WM-Vierte von 2022 außer Konkurrenz an der Qualifikation teil.

Dabei bekommen es Hakim Ziyech und Co. am Montag (9. September) mit Lesotho zu tun. Der Anpfiff der Partie ertönt heute um 20 Uhr.

Und Ihr könnt live dabei sein! Sportdigital überträgt Lesotho gegen Marokko nämlich live im TV und natürlich auch im LIVE-STREAM. Aber nicht nur mit einem Abo bei Sportdigital seht Ihr die Partie live: Den Sender könnt Ihr auch empfangen, wenn Ihr ein Abonnement bei DAZN oder MagentaSport habt. Es gibt also mehrere Möglichkeiten, Lesotho vs. Marokko heute live zu schauen.

Marokko vs. Lesotho heute live, Uhrzeit: Wann beginnt das Spiel?

Spiel Lesotho - Marokko Wettbewerb Afrika-Cup-Qualifikation, Gruppe B, 2. Spieltag Datum Montag, 9. September 2024 Uhrzeit 20 Uhr

Wer zeigt / überträgt Marokko vs. Lesotho heute im LIVE STREAM und live im TV?

Marokko vs. Lesotho heute im LIVE STREAM und live im TV sehen: Vor dem Spiel

Lesotho

Für Lesotho gab es am 1. Spieltag am vergangenen Donnerstag eine 1:3-Niederlage in der Zentralafrikanischen Republik. Gegen den haushohen Favoriten aus Marokko wartet nun die mit Abstand schwerste Aufgabe in Gruppe B.

Marokko

Die Marokkaner sind für den Afrika-Cup im eigenen Land, der vom 21. Dezember 2025 bis zum 18. Januar 2026 stattfinden wird, ohnehin bereits sicher qualifiziert.

Dennoch nimmt die Mannschaft von Trainer Walid Regragui an der Qualifikation teil und präsentierte sich dabei zum Auftakt in guter Form: Gegen Gabun feierte Marokko am vergangenen Freitag einen klaren 4:1-Sieg, für die Tore sorgten zweimal Hakim Ziyech sowie Brahim Diaz und Ayoub El Kaabi.

Wer zeigt / überträgt Marokko vs. Lesotho im LIVE STREAM und live im TV? Der direkte Vergleich

Marokko und Lesotho haben bisher noch nie ein Länderspiel gegeneinander bestritten. Das Duell am Montagabend wird das erste überhaupt.

Wer zeigt / überträgt Marokko vs. Lesotho heute im LIVE STREAM und live im TV? Nützliche Links zum Spiel