Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid? Das Rückspiel heute im LIVE STREAM und TV schauen

Spektakel im Hinspiel, Spektakel im Rückspiel? Hier erfahrt Ihr, wo Manchester City vs. Real Madrid heute live im STREAM und TV läuft.

Manchester City und Real Madrid treffen heute (Mittwoch, 17. April) im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals aufeinander. Und vor allem nach dem Spektakel im Hinspiel fragt sich natürlich jeder Fan: Wer zeigt / überträgt City vs. Real heute live?

DAZN kommt wie schon im Hinspiel in den Genuss der Übertragung dieses hochkarätigen Duells. Wer Manchester City gegen Real Madrid bei DAZN schauen will, benötigt dafür ein Abonnement bei dem Streamingdienst. Ein solches könnt Ihr zum Beispiel über die Links zu DAZN in diesem Artikel abschließen.

Kommentator der Partie, die heute um 21 Uhr angepfiffen wird, ist übrigens Jan Platte. Als Experte steht ihm Sebastian Kneißl zur Seite.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid heute im LIVE STREAM und TV? Datum, Kommentator, Experte

Spiel Manchester City vs. Real Madrid Wettbewerb Champions League, Viertelfinale (Rückspiel) Datum Mittwoch, 17. April 2024 Anstoß 21 Uhr Ort Etihad Stadium (Manchester) Kommentator bei DAZN Jan Platte Experte bei DAZN Sebastian Kneißl

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid heute live im STREAM und TV?

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid? News und Aufstellungen zum Rückspiel heute

News zu Manchester City

Was war das für ein Hinspiel! City ging vergangene Woche in Madrid früh in Führung, nach einer Viertelstunde stand es dann aber 1:2 aus Sicht der Engländer.

Getty Images

Mitte der zweiten Halbzeit konnte City das Spiel dank eines Doppelschlags wieder zu seinen Gunsten drehen, das letzte Wort hatte aber Real: In der 79. Minute gelang Fede Valverde das Tor zum 3:3-Endstand.

Für das Rückspiel in Manchester ist damit natürlich alles offen. Und City kann mit dem Gefühl in die Partie gehen, am vergangenen Wochenende in der Premier League die Tabellenführung erobert zu haben. Während die Titelkonkurrenten Liverpool und Arsenal jeweils verloren, gelang City dank eines 5:1-Pflichtsieges zuhause gegen Luton der Sprung auf Platz eins.

Die Aufstellung von Manchester City heute

Wie die Aufstellung von City-Trainer Pep Guardiola gegen Real aussieht, erfahrt Ihr rund eine Stunde vor dem Anstoß an dieser Stelle.

News zu Real Madrid

Real geht als leichter Außenseiter ins Rückspiel beim schier übermächtigen Titelverteidiger aus Manchester - doch die Madrilenen werden alles daran setzen, den Sprung ins Halbfinale zu schaffen.

Getty Images

In der Liga ist das Team von Trainer Carlo Ancelotti derweil weiterhin auf Kurs in Richtung Meisterschaft. Durch den 1:0-Sieg bei Mallorca am Samstag verteidigte Real seinen Acht-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Barcelona. Das goldene Tor für Real auf Mallorca erzielte Aurélien Tchouaméni kurz nach der Pause.

Die Aufstellung von Real Madrid heute

Wie sieht die Aufstellung von Real in Manchester aus? Etwa eine Stunde vor Spielbeginn erfahrt Ihr es hier.

Manchester City gegen Real Madrid heute im LIVE STREAM und live im TV schauen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 12 Siege City 5 Siege Real 3 Unentschieden 4 Bisher letztes Duell Real Madrid vs. Manchester City 3:3 (9. April 2024, Viertelfinalhinspiel Champions League)

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid heute live? Nützliche Links zum Spiel