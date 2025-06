Kroatien trifft heute im Rahmen der WM-Qualifikation auf Tschechien. Doch wo läuft die Partie im Stream und TV? GOAL verrät es Euch.

Am 4. Spieltag der WM-Qualifikation begegnen sich am heutigen Montag, den 9. Juni, Kroatien und Tschechien. Die Partie in der Gruppe L wird um 20.45 Uhr in der Opus Arena im tschechischen Osijek angepfiffen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Kroatien vs. Tschechien heute im Live Stream und live im TV?

Die Begegnung zwischen Kroatien und Tschechien überträgt DAZN heute exklusiv. Die Übertragung des Pay-TV-Senders startet um 20.45 Uhr.

Artikel wird unten fortgesetzt

Die Übertragung von DAZN seht Ihr heute live und vollumfänglich im Livestream. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der DAZN-App und auf der DAZN-Website.

Anstoßzeit Kroatien gegen Tschechien

Kroatien vs. Tschechien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Kroatien

In der Gruppe L stehen die Kroaten aktuell nur auf Rang drei. Kroatien hat in der WM-Qualifikation allerdings bislang auch nur ein Spiel absolviert.

Gegen Gibraltar hatten Luka Modric und Co. am vergangenen Freitag überhaupt keine Probleme. Die Kroaten gewann das Spiel ungefährdet mit 7:0.

AFP

News über Tschechien

Tschechien ist perfekt in die WM-Qualifikation gestartet. Am 1. Spieltag gewannen die Tschechen mit 2:1 gegen Färöer. Es folgte ein überlegenes 4:0 gegen Gibraltar und dien 2:0-Sieg gegen Montenegro.

Mit neun Zählern und einer Tordifferenz von +7 führt Tschechien die Gruppe L derzeit an.

Form

Bilanz direkte Duelle

Kroatien vs. Tschechien: Die Tabellen

Nützliche Links