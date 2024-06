Kongo trifft am Dienstag in der WM-Qualifikation auf Marokko. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der afrikanischen WM-Qualifikation finden die Partien des vierten Spieltags statt. Dabei bekommt es Kongo am Dienstag (11. Juni) mit Marokko zu tun. Der Anstoß der Begegnung erfolgt um 21 Uhr.

Zudem fungiert das Stade des Martyrs de la Pentecote in Kinshasa als Schauplatz der Partie zwischen den Roten Teufeln und den Löwen vom Atlas. Kongo und Marokko belegen im FIFA-Ranking vom 4. April den 111. und den 13. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Kongo vs. Marokko im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Kongo vs. Marokko, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Kongo – Marokko Wettbewerb Afrikanische WM Qualifikation, Gruppe E Datum Dienstag, 11. Juni 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Stade des Martyrs de la Pentecote (Kinshasa)

Wer zeigt / überträgt Kongo vs. Marokko heute live? WM Qualifikation im LIVE STREAM und TV

Kongo vs. Marokko im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Kongo-News

Kongo bestritt in der Vorwoche keine Partie. Denn: Jene gegen Niger wurde verschoben.

Die Elf vom Interimstrainer Isaac Ngata erreichte Ende März auf französischem Boden ein 1:1 gegen Gabun.

Im ersten Auftritt in der WM-Qualifikation hatten die Roten Teufel am 17. November in Sambia mit 2:4 verloren.

Die Aufstellung von Kongo:

Tsouka; Andzouana, Dembi, Ganvoula, Makouta, Bassouamina, Passi, Ipiélé, Massanga, Matimbou, Makosso

Marokko-News

Marokko feierte am Freitag ein 2:1 gegen Sambia.

Im ersten Länderspiel nach dem Achtelfinal-Aus beim Afrika Cup hatte die Mannschaft von Walid Regragui einen 1:0-Heimsieg gegen Angola eingefahren.

Am 26. März hatten die Löwen vom Atlas ebenfalls zuhause eine Nullnummer gegen Mauretanien verzeichnet.

Die Aufstellung von Marokko:

Bounou, Ziyech, Amrabat, Aguerd, Hakimi, Brahim, El Kaabi, Ounahi, Attiyat Allah, Riad, Ben Seghir

Kongo gegen Marokko live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 3 Siege Kongo 0 Siege Marokko 2 Unentschieden 1 Letztes Duell Marokko vs. Kongo 2:0 (Internationales Testspiel, 27. Mai 2016)

Kongo vs. Marokko live anschauen: Nützliche Links