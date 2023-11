Wer zeigt / überträgt Köln vs. FC Bayern München? Die Bundesliga heute im TV und LIVE STREAM sehen

Der FC Bayern München reist am 12. Bundesliga-Spieltag zum 1.FC Köln. So seht Ihr die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM.

Der FC Bayern München ist am 12. Bundesliga-Spieltag beim 1. FC Köln zu Gast, die Voraussetzungen könnten unterschiedlicher kaum sein.

Das Kräftemessen des Tabellen-2. mit dem Tabellen-17. steigt am Freitag, den 24. November 2023, um 20.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion.

Der 1. FC Köln empfängt heute in der Bundesliga den FC Bayern. Wer zeigt / überträgt im TV und LIVE-STREAM?

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FC Köln? Wann ist Anstoß?

Spiel Köln - Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 12. Spieltag Datum 24. November 2023 (heute) Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Rhein-Energie-Stadion, Köln

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Köln? Die Sender

Wer zeigt / überträgt Köln gegen Bayern München? Team-News und Aufstellungen

Köln: News

In Köln ist aktuell der Wurm drin. Zwar erkämpfte man sich am 11. Spieltag ein 1:1 beim VfL Bochum, zeigte allerdings keine gute Leistung und musste sich letztlich bei Keeper Marvin Schwäbe bedanken, dass man mit einem Punkt im Gepäck die Heimreise antrat.

Nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz steht Union Berlin noch hinter Köln in der Tabelle, beide Teams haben nur sechs Punkte auf der Habenseite. Der einzige Sieg in der Liga gelang am 8. Spieltag, als sich der FC mit 3:1 im Derby gegen Gladbach durchsetzte.

Die Aufstellung von Köln

An dieser Stelle fügen wir die Köln-Startelf für Euch ein, sobald sie verkündet wird.

FC Bayern München: News

Die Stimmung beim FC Bayern könnte wahrlich schlechter sein. Nach dem 4:2-Erfolg über Heidenheim vor der Länderspielpause rangieren die Münchner auf dem 2. Tabellenplatz, einzig Bayer Leverkusen steht mit zwei Zählern Vorsprung noch vor dem deutschen Rekordmeister.

Für Trainer Thomas Tuchel und Co. gilt es nun, die starke Form auch gegen den schwächelnden Traditionsklub aus dem Rheinland zu bestätigen. Aus den vergangenen zehn Pflichtspielen gab es für den FCB acht Siege, einzig im DFB-Pokal unterlag man (1:2 gegen Saarbrücken).

Die Aufstellung des FC Bayern München

Sobald die Bayern-Aufstellung bekanntgegeben wird, findet Ihr sie hier.

Wer zeigt / überträgt Köln gegen Bayern München? Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 104 Siege Köln 24 Unentschieden 24 Siege München 56 Letztes Spiel Köln - FC Bayern 1:2, Bundesliga am 27. Mai 2023

Wer zeigt / überträgt Köln gegen Bayern München heute live? Nützliche Links