PSV Eindhoven ist in der Champions League bei Juventus Turin zu Gast. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Juventus Turin bittet die PSV Eindhoven im Hinspiel der Champions League-Playoffs zum Tanz: Angepfiffen wird die Partie am heutigen Dienstag, den 11. Februar, um 21 Uhr im Juventus Stadium in Turin.

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. PSV Eindhoven heute im LIVE STREAM und live im TV?

erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Juventus Turin vs. PSV Eindhoven heute im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Die Frage zur Übertragung des Duells Juve vs. PSV ist schnell geklärt: DAZN hat sich die Rechte gesichert.

Mit einem DAZN Unlimited-Abo (ab 34,99 Euro pro Monat im Jahresdeal) seid Ihr live mit von der Partie.

Spiel Juventus Turin - PSV Eindhoven Sender DAZN

Juventus Turin vs. PSV Eindhoven: Wann ist der Anstoß?

Begegnung: Juventus Turin vs. PSV Eindhoven Spieltag: 9. Spieltag, Playoff-Hinspiel Wettbewerb: Champions League Datum: 11. Februar 2025 Uhrzeit: 21 Uhr Ort: Juventus Stadium (Turin)

Juventus Turin vs. PSV Eindhoven: News, Form und Aufstellungen

Juventus Turin News

Neuzugang Kolo Muani meldete sich in seinem ersten Pflichtspiel direkt mit einem Doppelpack an. Abgesehen davon läuft es in der Liga noch durchwachsen, auch der Anschluss an die Spitzengruppe - bestehend aus Neapel, Inter und Atalanta - ist stark gefährdet. In der CL gelang ihnen in den letzten sechs Partien nur ein Sieg - allerdings auch gegen Manchester City (2:0). Vor allem in der Defensive hat die Alte Dame mit Verletzungen zu kämpfen: Bremer, Kalulu und Cabal dürften in jedem Fall ausfallen, Cambiasos und Miliks Einsätze sind dagegen noch fraglich.

Die Aufstellung von Juventus Turin

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

PSV Eindhoven News

Die Eredivisie wird von zwei Teams bestimmt: Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven. Letztere hat in den letzten Partien aber einige Federn gelassen, während Ajax mit Kontinuität glänzen konnte. In der Champions League kann man sich dagegen beinahe auf einen 3:2-Sieg von Eindhoven verlassen, drei (gegen Donezk, Belgrad und Liverpool) der vier letzten Partien endeten so. Trotz der vielen Treffer ist bei der PSV im Gegensatz zu Juve mit Malik Tillmann und Ricardo Pepi die Offensive betroffen, beide dürften für die Partie am Dienstag nicht einsatzfähig sein.

Die Aufstellung von PSV Eindhoven

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Juventus Turin vs. PSV Eindhoven: Der direkte Vergleich

In der gesamten Historie gab es das Duell zwischen Juventus Turin und PSV Eindhoven erst einmal und das ist noch gar nicht so lange her. Am 17. September 2024 trafen beide Teams zum letzten Mal in der Ligaphase der Champions League aufeinander - also direkt am ersten Spieltag.

Damals entschied Juve die Partie souverän mit 3:1 für sich. Für die Alte Dame trafen mit Kenan Yildiz, Weston McKennie und Nicolás González an diesem Tag nur Spieler mit Deutschland-Vergangenheit. Ismael Saibari besorgte in der Nachspielzeit immerhin den Ehrentreffer für die PSV.

Duelle insgesamt 1 Siege Juventus 1 Siege PSV 0 Unentschieden 0 Bisher letztes Duell Juventus Turin vs. PSV Eindhoven 3:1 (Champions League, 17. September 2024)

