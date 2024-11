Italien trifft am Sonntag in der Nations League auf Frankreich. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Live Stream übertragen wird.

In diesen Tagen finden die Begegnungen des sechsten Spieltags in der Nations League A 2024/25 statt. Dabei bekommt es Italien am Sonntag (17. November) mit Frankreich zu tun. Der Anpfiff des Klassikers ertönt um 20.45 Uhr.

Zudem dient das Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion als Kulisse des Kräftemessens zwischen den Azzurri und den Bleus. Italien und Frankreich belegen im FIFA-Ranking vom 24. Oktober den neunten und den zweiten Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Italien vs. Frankreich im Live Stream und TV anschauen könnt.

Italien vs. Frankreich, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Italien – Frankreich Wettbewerb Nations League A, 6. Spieltag, Gruppe 2 Datum Sonntag, 17. November 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)

Wer zeigt / überträgt Italien vs. Frankreich im LIVE STREAM und live im TV?

Italien vs. Frankreich im TV, Live Stream, TICKER: News und Aufstellungen

Italien-News

Italien empfängt Frankreich drei Tage nach einem 1:0 in Belgien. Sandro Tonali netzte in der elften Minute ein.

Die Elf von Luciano Spalletti hatte ein 3:1 bei den Bleus und in Ungarn ein 2:1 gegen Israel gefeiert.

Im Oktober waren ein 2:2 gegen die Roten Teufel und ein 4:1 gegen die Nivheret Hatchelet gefolgt.

Die Aufstellung von Italien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Frankreich-News

Frankreich erlebte am Donnerstag eine Nullnummer gegen Israel.

Das Team von Didier Deschamps war nach dem 1:3 gegen Italien mit einem 2:0 gegen Belgien auf die Siegerstraße zurückgekehrt.

Im Vormonat waren Auswärtssiege gegen Israel in Budapest (4:1) und gegen Belgien (2:1) gelungen.

Die Aufstellung von Frankreich:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Frankreich gegen Italien live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 40 Siege Italien 19 Siege Frankreich 11 Unentschieden 10 Letztes Duell Frankreich vs. Italien 1:3 (Nations League, 6. September 2024)

Italien vs. Frankreich live anschauen: Nützliche Links